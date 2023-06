Alluvione e crisi clima, nuova mobilitazione. Dopo il blitz in tangenziale, secchi di fango in Regione

Extinction Rebellion (XR) non ha intenzione di fermarsi. Il gruppo ecologista che sabato scorso ha occupato la tangenziale di Bologna all'altezza dell'uscita 7bis per contestare l'apertura dei cantieri del cosiddetto Passante di Mezzo, sabato 17 giugno si fa sentire di nuovo. Con ritrovo in piazza XX settembre, gli attivisti daranno vita alla manifestazione "10mila stivali" e invitano a portare un secchio di fango: "A spalare il fango dell’immobilismo politico ci siamo andat?, a cercare di aiutare persone e vite danneggiate o distrutte ci siamo andat?, adesso però tocca alle istituzioni fare scelte forse impopolari ma giuste, giuste per un futuro che sia il meno grave possibile - si legge sull'annuncio - per dirglielo ancora e ancora, sabato 17 giugno portiamo a loro il fango che abbiamo spalato".

Extinction Rebellion quindi si dirigerà in viale Aldo Moro, sotto la sede della Regione, accusata più volte di non rispettare il Patto per il lavoro e il clima: "Il sonno della Regione genera morti - scrivono nella nota, parafrasando il titolo di un'opera dell'artista spagnolo Francisco Goya (il sonno della ragione genera mostri - ndr) - Insomma, da un lato si scrivono piani, ricchi di buone intenzioni, e dall’altro si continua o si peggiora il business as usual. Perché, si sa che “l’autostrada verso l’inferno climatico” (cit Guterres) è lastricata di buone intenzioni. Oggi l’Emilia Romagna è finalmente un modello per l’Italia: un modello di greenwashing. Infatti, anche nei piani regionali più radicali, gli obiettivi sono al 2050 e non vengono stilati piani di azione o Road map dettagliate".

Dallo sciopero della fame, ai teschi ai flash mob: le proteste degli ecologisti di XR

Il gruppo ecologista ha più volte messo in atto proteste eclatanti in città: dallo sciopero della fame allo striscione calato dalla Torre degli Asinelli per chiedere la sospensione del Passante e la riduzione del traffico a motore privato.

Ad aprile 2022 avevano "applicato" striscioni e cartelli a statue e monumenti cittadini.

A ottobre del 2020 alle statue di Luigi Galvani e Ugo Bassi Teschi erano state "applicati" teschi bianchi di cartapesta, con una X nera a coprire le labbra, mentre qualche giorno prima si erano sdraiati a terra in Piazza del Nettuno per simulare una "morte" causata dall'inattività davanti alla crisi climatica ed ecologica.

A luglio dello stesso anno avevano disteso 100 t-shirt sul selciato di piazza Nettuno a Bologna, 88 nere e 12 rosse, per rappresentare rispettivamente le morti da inquinamento atmosferico e quelle da coronavirus in tutto il mondo. A gennaio 2020 gli attivisti avevano sfilato per le vie e le piazze del centro con un lungo nastro rosso, per poi terminare la dimostrazione nel cortile di Palazzo D'Accursio.

A luglio 2019 avevano organizzato una veglia per poi, alle 7.30 del mattino, consegnare al Comune la bozza scritta dal comitato Extinction Rebellion (Xr) per dichiarare lo stato di emergenza climatica ed ecologica.