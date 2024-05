Alluvione: Figliuolo, spero Governo decida su beni mobili

Non ci sono ancora certezze per quanto riguarda i rimborsi da parte del Governo per l’alluvione. In particolare ad essere in dubbio sono i risarcimenti per i beni mobili spazzati via da acqua e fango un anno fa.

"C'è un emendamento all'attenzione del governo. Come evolverà non lo so dire", spiega il commissario alla ricostruzione post alluvione generale Francesco Figliuolo in visita nell'Appennino imolese, nei luoghi colpiti a quasi un anno di distanza dal disastro. "Io mi auguro - precisa - che anche la questione dei beni mobili venga chiusa in senso positivo, con la possibilità che si possa erogare anche questo beneficio a favore delle famiglie. Questi emendamenti sono ora al vaglio degli organi tecnici, soprattutto del ministero di Economia e finanze".

La ricostruzione

Doccia fredda anche per quanto riguarda la ricostruzione. Se le opere di mitigazione "non fossero soddisfacenti allora la delocalizzazione", ovvero la necessità di spostare fisicamente case e aziende in zone più sicure "sarà l'estrema ratio", chiarisce Figliuolo. Sull'argomento, sottolinea, "sono uscite leggende metropolitane". In ogni caso “l'intento è non spopolare” l’Appennino, assicura Figliuolo.

Fondi già stanziati

"Il governo ha già erogato tramite la Protezione civile 105 milioni di euro per 24mila famiglie – spiega Figliuolo - . Erano i contributi di immediato sostegno, questo è già stato fatto. Poi ci sono le ordinanze del commissario sui privati, la prima era di fine ottobre e ritengo che in meno di sei mesi cominciare i pagamenti non è stato banale". "Ad oggi anche la struttura ha cominciato a erogare rimborsi – prosegue il commissario - : parliamo di una novantina tra famiglie e imprese, e a fronte della concessione di 2 milioni e 400mila euro approvati dal commissario, sono stati erogati un milione e centomila sui conti correnti delle famiglie. Si dice ancora 20mila-40mila - dice Figliuolo - non è così. Io credo che con la nuova ordinanza arriveranno più domande. Ora sulla piattaforma Sfinge ci sono poco o meno di 2mila domande, ma complete 720. I tecnici ci stanno lavorando".

Quanto alla ricostruzione, Figliuolo è "molto soddisfatto di quello che si sta facendo sul versante pubblico seppur con alcuni problemi legati alla carenza di personale tecnico e amministrativo”. Figliuolo ha ricordato che per la ricostruzione pubblica per il medio e breve periodo sono stati già stanziati circa un miliardo e 630 milioni, con oltre 6.500 interventi suddivisi fra somme urgenze e interventi di medio termine. "Molti di questi interventi sono già in atto, andiamo a vedere cantieri - ha detto - Va considerato che solo in Emilia-Romagna ci sono 80mila frane, questa la magnitudo degli interventi".

Per il ministro Lollobrigida il Governo ha fatto molto per la Romagna

"Il governo ha fatto già molto, il commissario Figliuolo ha fatto già molto in collaborazione ovviamente con la Regione, con le Regioni, perché l'alluvione ha colpito l'Emilia-Romagna e anche la Toscana e le Marche. Stanno collaborando tutti a dare non solo riscontro, ma anche ristori. A trovare in una fase congiunturale come questa, drammatica per l'intero pianeta e anche per l'Italia, le risorse per fare tutto quello che è possibile". È questa la posizione del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. "Stiamo lavorando per fare di tutto per sostenere chi ha dato l'esempio nella sua capacità di superare momenti drammatici con il proprio lavoro - ha aggiunto il ministro - Senza considerare gli errori che erano stati fatti in passato in termini di previsione degli effetti collaterali che potevano avvenire rispetto a un cambio climatico che non è da oggi presente". "L'ultimo degli impegni", ha detto Lollobrigida, "è la possibilità per il 2024 delle imprese di questi territori di usufruire dello sconto del 68% sui contributi Inps. Bisogna dare respiro alle aziende non solo perché si riprendano, ma perché diventino più forti di prima".