Alluvione, alloggi popolari per ospitare famiglie sfollate

La Città metropolitana propone la ristrutturazione di 15 alloggi ERP per ospitare famiglie sfollate sulla base della risorse regionali.

La Conferenza metropolitana dei Sindaci dell’area bolognese ha approvato il programma per il ripristino di 15 alloggi ERP, liberi, ma non in condizione di essere assegnati a causa della necessità di manutenzioni, che quindi potranno invece essere destinati a nuclei familiari evacuati.

I 15 alloggi proposti per i ripristini sono distribuiti in sei comuni del territorio. Proprietà Acer Bologna: Casalfiumanese (2), Castel Maggiore (2), Dozza (2), Imola (3); proprietà SOLARIS: Fontanelice (3), Monterenzio (3).

La Regione ha infatti stanziato 1 milione di euro per il Piano straordinario per il ripristino degli alloggi di edilizia popolare da assegnare alle persone sfollate nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, che hanno dovuto lasciare la propria abitazione a causa dell’alluvione.

Le risorse, fanno sapere dal viale Aldo Moro, provengono dal Bilancio regionale e che si aggiungono ai 30 milioni del Programma regionale Erp 2020-2022 – sono previste da una delibera approvata nei giorni scorsi su proposta dell’assessora regionale alla Programmazione territoriale e Politiche abitative Barbara Lori.

"La delibera di Regione dello scorso 26 giugno ha inteso rispondere con rapidità a una esigenza di casa che l'alluvione ha acuito - ha commentato la consigliera metropolitana delegata alle Politiche per la casa, Sara Accorsi - È stata determinante la sinergia con i comuni, Acer Bologna e Solaris per far sì che la Conferenza metropolitana abbia risposto con altrettanta celerità all'iniziativa di Regione nella proposta dei 15 alloggi individuati. Le risorse stanziate per l'edilizia residenziale pubblica saranno di beneficio oggi alle famiglie alluvionate, ma rappresentano un investimento per tutta la comunità, nella prospettiva che all'alluvione si risponda con un'importante azione di ripartenza".

Lepore nelle aziende agricole dell'imolese

Il sindaco metropolitano Matteo Lepore ha visitato venerdì scorso tre aziende agricole dell’imolese danneggiate dall’alluvione. Ad acocmpagnerlo il vicesindaco metropolitano Marco Panieri e il direttore della Confederazione italiana agricoltori (CIA) di Imola, Andrea Arcangeli. Le aziende interessate sono la Galeati in località Sasso Morelli (Imola), La Piana a Fontanelice e la Tattini in località Carseggio (Casalfiumanese).

“Anche nell’imolese i danni alle aziende agricole sono stati ingenti, ma nel decreto i fondi destinati a questo capitolo sono a dir poco insufficienti – commentano Lepore e Panieri - Chi ha visto inondati i propri campi avrà effetti che si protrarranno per anni, perché questi sono i tempi per ripristinare alcune colture. Per l’agricoltura non si sta facendo proprio nulla ed è molto grave. Rischiamo di perdere imprese importanti, posti di lavoro anche di tanti giovani e un presidio fondamentale per la manutenzione del territorio. A proposito di dissesto. Su questo punto come amministratori chiediamo un impegno concreto al Governo e al commissario Figliuolo”.

“La situazione sta diventando difficile da gestire: l’agricoltura in ginocchio non ha ancora i fondi necessari alla ripartenza o anche solo al ripristino di quel minimo sindacale che gli occorre per riattivare le imprese - commenta Arcangeli - La nomina del commissario, con una scadenza così breve, e soprattutto il primo decreto ristori non soddisfano le nostre imprese. Bisogna subito trovare dei fondi e non ragionare su prestiti o sospensioni di pagamenti. Le Amministrazioni comunali, specialmente quelle dei Comuni più piccoli, si stanno prodigando per trovare risorse, ma anche loro ormai sono allo stremo. C’è bisogno di aiuto, ma soprattutto di iniziare a pensare che non sono sempre tutte questioni politiche. Il buon senso e la responsabilità devono prevalere”.