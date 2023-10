Alluvione: "Le più piccole ancora ferme, abbiamo paura delle prossime piogge"

Centinaia di aziende emiliano romagnole non si sono mai riprese del tutto dall’alluvione di maggio, e gli imprenditori che sono riusciti a ripartire lo hanno fatto impiegando ingenti risorse di tasca propria. E oggi attendono di essere rimborsati con dei ristori che tardano ad arrivare. A fare il punto della situazione è Paolo Cavini, presidente Confederazione Nazionale dell'artigianato e della Piccola e Media Impresa (Cna), nel giorno della chiusura della raccolta fondi lanciata a giugno dall’associazione: oltre 500mila euro raccolti grazie alle circa 600 donazioni provenienti da tutta Italia: “Abbiamo voluto lanciare un segnale di forza, consapevoli però che per ritornare alla normalità le cifre da impiegare sono ben altre – commenta Cavini –. Siamo contenti del dialogo continuo con la Regione e con il commissario Figliuolo, che ha impresso una significativa accelerazione alla burocrazia e ci auspichiamo che a breve si concretizzi in nuove risorse”

“Le piccole imprese sono ancora ferme e temiamo le prossime piogge”

A contribuire alla raccolta fondi sono stati imprenditori ed enti, ma anche cittadini comuni. Un gesto di solidarietà che verrà equamente diviso tra le circa 500 imprese associate direttamente colpite dall’alluvione che Cna ha mappato in tutta la regione: 285 nella provincia di Ravenna, 190 a Forlì-Cesena e una decina nel Riminese, mentre nel Bolognese non si sono registrate segnalazioni. “C’è grandissima preoccupazione per quello che può succedere nelle prossime settimane, quando ricomincerà a piovere – sottolinea il presidente di Cna Forlì-Cesena Zanotti Lorenzo –, soprattutto per le tante aziende nelle zone montane, dove il rischio di un nuovo dissesto idrogeologico è evidente”. “Anche a Ravenna abbiamo cercato di rimboccarci le maniche fin da subito – aggiunge Matteo Leoni, presidente Cna Ravenna – la situazione rimane complessa perché ogni settore ha vissuto e vive ancora la propria emergenza in base alla vicinanza ai corsi d’acqua”.