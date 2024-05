Beni mobili, il governo annuncia i rimborsi. La Regione: “Servono 2,5 miliardi”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I rimborsi sui beni mobili arriveranno. Lo ha confermato il viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami a margine di un incontro di Fratelli d’Italia a Bologna. La notizia è stata accolta positivamente dalla Regione Emilia-Romagna, anche se non mancano le puntualizzazioni. “Servono due miliardi e mezzo di euro” ha detto il sottosegretario alla presidenza della Regione Davide Baruffi rispondendo in question time alla collega dem Manuela Rontini. “Siamo di fronte ad un annuncio, l'ennesimo. Speriamo sia la volta buona, ma non abbiamo contezza dei termini della questione se non dalle parole del viceministro. Si tratta di capire – scrive la Dire riportando le parole di Baruffi – quante risorse accompagneranno questo provvedimento. Ad oggi è stato stanziato un miliardo e mezzo per i beni privati, a fronte di quattro miliardi di danni. Quindi se non verranno stanziati due miliardi e mezzo il problema non è risolto". La Regione vorrebbe poi conoscere i "tempi e gli strumenti" del risarcimento, indicando come strumento naturale quello del credito d'imposta.

Nella mattinata è arrivato il contrattacco di Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione: “Il Governo ha già annunciato di aver sbloccato i risarcimenti sui danni mobili. Un anno dopo l’alluvione, i danneggiati potranno beneficiare delle somme messe a disposizione a seguito delle coperture già trovate ed il provvedimento andrà a giorni in Consiglio dei ministri”. Evangelisti parla di “vergogna” da parte della sinistra, visto che i beni mobili “non furono risarciti in occasione del sisma del 2012 in Emilia. Su questo tema, però, Bonaccini non accetta contraddittorio ma la struttura commissariale del sisma risulta ancora aperta dopo dodici anni”.