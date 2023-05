Alluvione, Bonaccini: "Raccolti oltre 30 milioni di euro, un aiuto anche venire in vacanza"

Ammontano a oltre 30 milioni di euro le donazioni versate sul conto corrente messo a disposizione della Regione: "Vogliamo andare oltre - ha detto il presidente Stefano Bonaccini ieri in collegamento con Mara Venier - rendiconteremo fino all'ultimo euro perché vogliamo utilizzarli tutti per stare vicino alle popolazioni".

Dopo le piogge incessanti, la settimana in EmiliA-Romagna inizia con il sole e l'allerta, per giorni rossa ed arancione, oggi è "declassata" a gialla perlopiù per il rischio di smottamenti, ovvero "criticità idrogeologica".

Bonaccini e il prefetto di Bologna, Attilio Visconti, hanno incontrato ieri il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, per fare il punto su strade e trasporti: "Molte strade sono parzialmente chiuse, alcune completamente distrutte, l'acqua ormai si è ritirata quasi ovunque, ma siamo ancora in emergenza seppur le cose vadano decisamente".

Il presidente ricorda anche il terremoto che nel 2012 colpi l'Emilia: "Così come 11 anni fa abbiamo ricostruito, garantisco che ripartiremo e ricostruiremo, un aiuto è anche venire in vacanza".

Disponibilità anche dagli altri stati: "Ogni giorno rispondo a decine di ambasciatori di altri paesi d'Europa e del mondo, mi faccia ringraziare i miei colleghi presidenti di regione che da subito mi hanno chiamato e hanno inviato le loro colonne mobili, abbiamo bisogno del loro aiuto come tante volte l'Emilia Romagna è partita con la sua Protezione civile ad aiutare chi aveva bisogno".

Mese di maggio da cancellare?

"Nel 2012 abbiamo avuto due scosse di terremoto" 11 anni dopo "due drammatiche alluvioni, forse dovremmo chiedere di cancellare maggio dal calendario dell'Emilia Romagna - continua il presidente - poi mi è venuta in mente la canzone di un grande artista della nostra terra, Cesare Cremonini, quella canzone che si chiama 'Maggese' e racconta che a ogni maggese nasce un nuovo seme e una nuova vita, noi faremo così".

Unità di intenti

"Fuori dal teatrino - sottolinea Bonaccini ricordando l'incontro con le presidenti del Consiglio Giorgia Meloni e della commissione europea Ursula von der Leyen - al di là delle appartenenze, abbiamo il dovere di stare vicino alle nostre comunità". Domani, 30 maggio, nelle zone alluvionate arriva anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

