Aiuti alluvione Emilia-Romagna, Bonaccini a Roma al Consiglio dei Ministri

Per fare il punto sui decreti legge che fisseranno gli interventi in favore dell'Emilia-Romagna alluvionata, alle 11 è convocato il Consiglio dei ministri al quale è chiamato anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini, insieme alle rappresentanze economiche e sociali della Regione.

Via Aldo Moro nel frattempo ha fornito al Governo una serie di proposte che comprendono un piano di ristori economici e stanziamento di risorse per famiglie e imprese colpite, contributi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili danneggiati, ripristino del reticolo della bonifica. Blocco dei mutui e del pagamento dei tributi per i comuni e le zone colpite, circa 100.

La Regione ha chiesto anche ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori, con una misura specifica per i lavoratori impiegati in agricoltura e stagionali.

Per impostare la ricostruzione è prevista la nomina di un Commissario straordinario e sarà necessario anche semplificare le procedure amministrative.

Ancora da quantificare i danni ed è prevista l'estensione dello stato di emergenza, chiesto e ottenuto il 4 maggio, con un primo stanziamento di 10 milioni. Ma i numeri del disastro sono impressionanti.

Super lavoro per i Vigili del fuoco

A oggi sono 6.262 gli interventi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in Emilia Romagna: 1.256 a Bologna, 2.680 a Ravenna, 1.955 a Forlì Cesena, 371 a Rimini con decine di campi base, 90 soccorritori acquatici e 70 gli esperti nelle operazioni di prosciugamento con pompe e idrovore.

Dei 300 mezzi impiegati attualmente nei luoghi colpiti dal maltempo, 35 sono piccoli natanti, 3 gli anfibi, 1 hovercraft, 10 pompe e idrovore, 3 gli elicotteri e 13 i droni.

Il punto della situazione

622 sono le strade chiuse, di cui 225 chiuse parzialmente e 397 totalmente. Complessivamente 236 a Bologna, 201 in provincia di Forlì-Cesena, 139 nella provincia di Ravenna e 46 nel riminese.

Un centinaio di comuni colpiti e ancora oltre 23mila sfollati ospitati nelle strutture alberghiere o messe a disposizione da amministrazioni e Protezione civile, 2.174 nel bolognese, 6.445, nel ravennate, poi 4.462 in provincia di Forlì-Cesena.

Restano 43 i comuni in grave difficoltà per allagamenti, risultano attive almeno un migliaio di frane, di cui circa 305 più significative concentrate in 54 comuni.

In crisi anche la viabilità e i trasporti

In tema di autostrade, poco prima delle 6 di oggi, 23 maggio, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Faenza e Forlì rendendo percorribili al traffico tutte le corsie disponibili in entrambe le direzioni, mentre per quanto riguarda la A1 si è reso necessario ripristinare un tratto andato in disuso anni fa per aggirare la frana che interrompe la SP325 all'altezza di Allocco.

Ancora diversi disagi per la percorrenza in bus anche sul territorio di Bologna e provincia con linee bus modificate o interrotte.

Riprende la circolazione dei treni fra Ferrara e Portomaggiore e fra Faenza e Russi. Riaperta anche la linea fra Ravenna e Rimini, mentre alcuni treni a lunga percorrenza da e per la Puglia continueranno a circolare su percorsi alternativi che possono comportare maggiori tempi di viaggio fino a tre ore. Ancora sospeso il tratto tra Faenza e Forlì, sulla Bologna-Rimini, dove è stato attivato un servizio bus.

Il sindacato USB ha fatto sapere di aver escluso i lavoratori dei servizi essenziali dell'Emilia-Romagna dallo sciopero generale.

Raccolta fondi straordinaria a Bologna

Attraverso il Fondo sociale di comunità metropolitano è stata attivata una raccolta fondi straordinaria a favore delle vittime dell'alluvione nel territorio metropolitano bolognese. Per donare:

IBAN IT38 F030 6902 4771 0000 0300 304 intestato a “Alluvione maggio 2023 città metropolitana di Bologna” - causale “Emergenza alluvione”

Situazione meteo

Anche per oggi, 23 maggio, sono previste le allerte rossa per criticità idraulica nelle province di BO, FE, RA, FC, RN, arancione per criticità idrogeologica nelle province di BO, RA, FC, RN, gialla per per criticità idraulica nelle province di RE, MO, BO, RA, FC, RN; per criticità idrogeologica nelle province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN.



Non sono previste precipitazioni nè ulteriori innalzamenti dei livelli idrometrici, attualmente in lenta decrescita, nelle sezioni vallive di tutti i corsi d'acqua maggiori interessati dalle piene dei giorni scorsi. Permarranno, spiegano Arpae e Protezione civile, condizioni di criticità idraulica rossa nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua e che gravano sul reticolo secondario e di bonifica.

Permarranno nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento e colamento lungo i versanti e all'evoluzione, con possibile aggravamento, delle frane già attivatesi a seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi. Si sottolinea che il codice arancione sul settore collinare bolognese e romagnolo è connesso alle gravi criticità idrogeologiche già presenti sul territorio e originate dagli eventi dei giorni scorsi.

Alluvione, info utili

