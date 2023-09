Alluvione, si avvicina l'inizio scuole, Bonaccini: "Far partire i cantieri al più presto"

"Siamo già a settembre, e molti cantieri devono essere terminati entro l'inverno, non aperti. Perchè non vorremmo che un fenomeno di pioggia ordinario producesse danni straordinari. Ci auguriamo che si possa procedere più rapidamente possibile". Torna a sollecitare l'avvio di cantieri post-alluvione il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che a poco più di una settimane dall'avvio delle scuole in Emilia-Romagna solleva il tema dei lavori sulle strade non ancora eseguiti dopo il disastro di maggio.

"Speriamo che i soldi siano esigibili il prima possibile -dice in proposito Bonaccini rispondendo oggi in Regione ad una domanda sull'apertura dell'anno scolastico- perchè di risorse messe a disposizione del commissario adesso ce ne sono un po' più di prima per gli interventi sulle infrastrutture, mentre continuano a mancare quasi totalmente i rimborsi per chi ha subito danni, siano famiglie, cittadini o imprese".

Intanto Fratelli d'Italia incalza proprio la Regione. Nel mirino della capogruppo in viale Aldo Moro Marta Evangelisti la raccolta rifiuti nelle zone colpite dall'alluvione, in particolare nel ravennate. "Il servizio di raccolta rifiuti speciali non funziona nelle zone alluvionate ed il gestore cosa fa? Invece di provvedere a migliorare e rendere efficiente il servizio, multa i cittadini", tuona la meloniana. "Accade- prosegue- nel ravennate da cui ci pervengono sia foto con segnalazioni di cittadini che chiamano in continuazione il gestore perché da settimane ci sono i marciapiedi pieni di mobili accatastati, sia da chi riceve contravvenzioni proprio perché si è permesso di accatastare ciò che l'alluvione ha distrutto. Siamo al paradosso, di fronte ad una Regione che pontifica su tutto impartendo consigli anche al Governo ma non fa ciò che dovrebbe".

Proprio sulle multe per i rifiuti abbandonati Fdi ha presentato un'interrogazione per in Regione. Il partito vuole sapere "se la Regione intenda intervenire- spiega ancora Evangelisti- affinché tali episodi non debbano ripetersi facendo sì che i cittadini danneggiati dall'alluvione non debbano vivere anche nell'angoscia di vedersi recapitare una salata multa". "Chiediamo anche- conclude la consigliera- se intenda intervenire altresì per definire linee guida volte a chiarire quale debba essere il comportamento di chi è preposto al controllo dei rifiuti abbandonati nei territori colpiti da alluvione, qualora i rifiuti stessi siano, per l'appunto, diretta conseguenza degli eventi alluvionali".