Alluvione, avviati i lavori di "somma urgenza": 28 i cantieri aperti nella Città metropolitana

74 in totale i cantieri già aperti avviati dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e di protezione civile per far fronte ai danni dell’alluvione in Emilia-Romagna: si tratta di interventi di "somma rugenza" che vedono un primo investimento di 93 milion di euro per chiusura di rotte arginali, ripristino post erosioni, ripristino delle sezioni di deflusso dell'alveo del fiume, interventi su manufatti idraulici danneggiati, pulizia della vegetazione, rimozione di accumuli e occlusioni.

I cantieri aperti sono 28 in provincia di Bologna, 23 nel ravennate, 14 nella provincia di Forlì-Cesena, 4 nel riminese, 3 nel modenese e 2 nella provincia di Reggio Emilia.

I cantieri nella Città metropolitana

- Bologna

Via Saffi: allagamento per fuoriuscita tombinamento al civico 22

Torrente Ravone: rimozione ostruzioni e accumuli di materiale in alveo nel tratto tombinato di valle.

via Ravone 25, Torrente Ravone: rimozione ostruzione alveo per frana

Via Marco Emilio, Torrente Lavino: effettuata riparazione e telonatura, in previsione opere definitive

- Bentivoglio, Navile-Savena abbandonato, Cassa Navile: ripristino taglio argine cassa operato in emergenza

- Budrio-Medicina, Torrente Idice: erosione coronella Chiavica Accursi e fontanazzi loc. Riccardina

- Budrio - Molinella, Torrente Idice: rotta a valle del ponte SP6 S.Martino in Argine (crollato). Effettuati: chiusura rotta dal fondo alveo e riprofilatura alveo di valle.

- San Benedetto Val di Sambro: Torrente Sambro, Cà di Sotto, dissesto delle protezioni in massi ciclopici ed erosioni del canale di sfioro dell'invaso di Cà di Sotto

- Calderara, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Castelmaggiore: fiume Reno, ripristino erosione delle banche interne in località Trebbo

- Calderara, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto

Torrente Ghironda: ripristino diffuso della sezione arginale per erosione banche interne. Recupero accumuli materiale fluitato e risezionamento

Torrente Lavino: ripristino diffuso della sezione arginale per erosione banche interne ed esterne

- Castel Maggiore: Corticella, Castello, Navile - Savena abbandonato: tracimazione arginale, smottamenti spondali e alberi caduti in alveo

- Imola - fiume Sillaro

Zona via Merlo 5, rottura per sormonto arginale, allagamento zona Spazzate Sassatelli e Conselice. Intervento in due tempi a seguito dei due eventi (del 2 e 15 maggio). Riparazione avvenuta a quota arginale, palancolatura – interventi da completare

via del Tiglio, rottura idraulica, e via Lardello. Eseguito intervento di messa in sicurezza. Via Dozza, danni estesi arginali innescati da riapertura rotta di via Merlo, riparazione in corso, telonatura di protezione.

Via Case Nuove, rottura arginale. Eseguito intervento di messa in sicurezza – interventi da completare

Ponte Bettola e Ponte Dozza, danni diffusi da erosione spondali e golenali

-Malalbergo: Navile - Savena abbandonato: ripristino sagome arginali e impermeabilizzazione zona a monte di Boschi per danneggiamenti da infiltrazione fondo alveo

- Medicina

Portonovo: fiume Sillaro, danni arginali da sormonto, riparazione avvenuta, telonatura – interventi da completare

Torrente Gaiana, zona Massarolo, tre rotte per sormonto arginale. Eseguiti: chiusura prima e seconda rotta. Telonatura.

S.Antonio, Torrente Quaderna: rotta per sormonto arginale e fontanazzo. Rotta per sormonto (100 m a monte della prima). Lavori eseguiti: chiusura prima e seconda rotta. Telonatura.

- Minerbio, Savena Abbandonato: Rrosioni arginali in via Savenella 86 loc. Capo D'argine (Minerbio) e smottamenti spondali in via Golena di Savena loc. Cadriano (Granarolo dell'Emilia). Effettuati: rimozione vegetazione in alveo, riprofilature interne dell’alveo attivo

- Molinella

Torrente Idice: Chiusura trafilamento per manufatto dell' opera di presa Chiavica Padusa

Torrente Quaderna, Selva Malvezzi: Rotta per sormonto arginale

- Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Guiglia, Torrente Ghiaia: intasamento alveo e gravi erosioni spondali per divagazione fluviale. Effettuati: rimozione vegetazione in alveo, riprofilature interne dell’alveo attivo e sistemazione di rampe e scogliere

- Zola Predosa, Torrente Lavino. Cassa Lavino: ripristino soglia/guado di collegamento delle due vasche. Ripristino livelletta di fondo alveo lungo il tratto di laminazione??