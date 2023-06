Alluvione, Centro protesi Vigorso ancora chiuso: "Pesanti danni alle attrezzature e agli impianti tecnologici"

E' ancora chiuso il Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio, struttura d'eccellenza e sperimentazione, colpito pesantemente dall'alluvione del 16 e 17 maggio: "La struttura è attualmente in fase di bonifica da fango e detriti, ma ha subito pesanti danni alle attrezzature e agli impianti tecnologici" fanno sapere Fiom e FP-CGIL che chiedono l’attivazione del Tavolo di Salvaguardia della Città Metropolitana. Il 17 maggio il Centro era stato evacuato e i pazienti erano stati trasferiti all'ospedale di Budrio.

Il 6 giugno le organizzazioni sindacali hanno incontrato la Direzione centrale di Inail e i responsabili del Centro per fare il punto sull’emergenza e definire le tappe della ripartenza ed è emersa "la necessità di interventi strutturali per la riorganizzazione complessiva delle strutture, delle infrastrutture tecnologiche e degli impianti che necessitano tempo - spiega il sindacato - Naturalmente nel breve e medio termine il Centro avrà una funzionalità ridotta e l’Inail non è stata in grado di indicare una tempistica per il ritorno alla normalità".

Patto per il rilancio

"Sentiamo la necessità - si legge nella nota - di creare un 'cordone di sicurezza' intorno all’insediamento nell’interesse dei lavoratori, dei pazienti e del territorio. Per questo abbiamo proposto la definizione di un 'Patto per il rilancio del Centro Protesi' che coinvolga la Direzione Inail, i lavoratori e le loro rappresentanze, Regione e Enti locali". Un patto che "non riguarda solo i suoi lavoratori ma l’intero territorio e chiediamo che tutti facciano la loro parte, perché passata l’emergenza nessuno resti solo e non vinca la burocrazia".