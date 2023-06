Dopo le alluvioni nasce il comitato Val di Zena: "Popolazione smarrita e traumatizzata"

La Val di Zena è tra le aree della Città metropolitana più colpite dalle alluvioni di maggio, con allagamenti e frane causate dall'esondazione del torrente in particolar modo a Botteghino di Zocca.

Residenti e cittadini di Loiano, Pianoro e San Lazzaro di Savena si sono messi quindi insieme e hanno dato vita al "Comitato Val di Zena": "Abbiamo preso coscienza che la grave esondazione del Torrente Zena e stata determinata da fattori diversi, come la mancata pulitura dell'alveo dello Zena ristrettosi e alzandosi e l’incuria degli ultimi vent'anni sugli argini dagli enti preposti".

"Spina nel fianco"

Il comitato "sta raccogliendo tantissime adesioni, sarà una spina nel fianco per tutti gli enti preposti - si legge nella nota - Regione, Bonifica Renana, Città Metropolitana, Unione dei Comuni, Comuni ed ente Parco e avrà lo scopo di monitorare continuamente la situazione complessiva e l’assetto idrogeologico della Val di Zena e definire ed avanzare proposte d’intervento per la messa in sicurezza dell’intera valle, interagire e stimolare tutte le istituzioni preposte ad intervenire celermente ed efficacemente ogni qualvolta se ne riscontri la necessità, mantenere vigile la propria attenzione sulla gestione dei fondi che si renderanno disponibili nel tempo"

Dopo esondazioni e frane di maggio "la popolazione si sente smarrita, traumatizzata e colpita nei propri beni e sentimenti e vive con la paura che con una prossima forte precipitazione si possa ripetere la stessa situazione" scrivono e chiedono "un Tavolo Unico con tutti gli enti per un intervento radicale sul torrente e per mettere in sicurezza i cittadini i quali hanno il diritto di vivere serenamente il territorio".

Il torrente Zena

Nasce nelle colline a nord del crinale situato fra Loiano e la frazione di Quinzano. Esistono due sorgenti: quella del braccio occidentale è alle pendici del monte Bastia (792 m.s.l.m.) e quella del braccio orientale è vicino a Quinzano. Quest'ultimo ramo, il principale per lunghezza e portata d'acqua, presso Quinzano, forma una cascata alta 30 m precipitando in una gola boscosa.

I due bracci si congiungono a nord verso Bologna in località Fornace di Zena (Pianoro). Il corso d'acqua s'immette poi nel torrente Idice dopo circa 40 km a San Lazzaro di Savena, in località Pizzocalvo. Il suo andamento è assai tortuoso, al punto che lo sviluppo del corso è una decina di chilometri più lungo di quello della valle. Nel suo piccolo bacino idrografico riceve acqua da piccoli corsi, quali il rio di Gnazzano, rio di Laurenzano, rio dei Cani, rio di Barbarolo, rio di Caldarano, rio di Bianchini ed il rio dei Vinchi. Il regime idraulico è tipico dei torrenti della fascia emiliana e le portate oscillano da massimi di 15 mc/sec nelle piene ordinarie, a morbide dell'ordine di 2 mc/sec in primavera, a portate medie annue di meno di 1 mc/sec, ma, normalmente, per un paio di mesi in estate, resta completamente asciutt. (fonte: montedelleformiche.it)