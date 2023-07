I Comuni della montagna al Governo: "Giù l'Iva per le opere di ricostruzione"

I Comuni della montagna chiedono al Governo di abbassare l’Iva dal 22 al 4% per le opere di ricostruzione dopo l’alluvione di maggio, attraverso un procedimento legislativo che riguardi gli interventi di carattere ambientale e di salvaguardia idrogeologica in montagna. La richiesta arriva dall’Uncem Emilia-Romagna, l’Unione deli Enti montani, che ha inviato una lettera firmata dal presidente Giovanni Battista Pasini alla premier Giorgia Meloni, al ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e al viceministro Galeazzo Bignami, al ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, e ai parlamentari dell’Emilia-Romagna.

"Urgente assegnazione delle risorse"

“Appare del tutto contraddittorio il regime Iva ordinario per le opere pubbliche connesse alla manutenzione idrogeologica ed ambientale del territorio - scrive Pasini -: con l’applicazione dell’Iva al 22 per cento, più di un quinto delle risorse ritornano allo Stato depotenziando la capacità di spesa degli Enti locali”. Inoltre l’Uncem, dopo la nomina da parte del Governo del generale Francesco Figliuolo a commissario, auspica “l’urgente assegnazione delle risorse necessarie e la programmazione concreta degli interventi di ripristino nei territorio colpiti dalle alluvioni”.

La visita del commissario Figliuolo nelle zone colpite

Ieri infatti c'è stata la prima visita di Figliuolo nelle aree danneggiate dall'alluvione. Il commissario ha sorvolato le zone con il presidente della Regione Stefano Bonaccini, dicendosi colpito nel vedere "un territorio sfregiato" dagli eventi di maggio. Quello di ieri, ha evidenziato il generale, è stato "solamente un sopralluogo, poi ritengo che a breve arriverà anche il 'portafoglio'", e cioè le risorse per la ricostruzione. Sarà importante, ha aggiunto il generale, "ricostruire bene, nella massima legalità e trasparenza, e fare opere col trend del cambiamento climatico".