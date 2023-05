Da Bologna a Conselice: ecco i vaccini contro le acque stagnanti | VIDEO

L'Ausl di Bologna in supporto della sanità romagnola: al via le vaccinazioni contro tetano e altre malattie che l'acqua potrebbe portare con sé

È ancora emergenziale la situazione legata alle conseguenze della tremenda alluvione che ha colpito la parte orientale dell’Emilia-Romagna. Uno dei paesi più a rischio è Conselice, in provincia di Ravenna, dove l’acqua fatica a scendere. Acqua che infatti ristagna, portando con sé tutte le preoccupazioni legate alle possibili malattie presenti al suo interno. Per questo motivo, è stata prontamente attivata una campagna vaccinale, specialmente contro il tetano, che ha riscosso un discreto favore: a centinaia, dalla mattina di venerdì 26 maggio, i cittadini che si sono recati alla Casa della Comunità di Conselice per ricevere la dose. Un aiuto è arrivato anche da Bologna: l’Ausl bolognese ha infatti inviato un camper e quattro operatori che aiutassero la sanità romagnola nella campagna vaccinale.