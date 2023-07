Alluvione, Bonaccini nominato subcommissario. Ma è già polemica

Nella mattina di lunedì 31 luglio il commissario straordinario per la ricostruzione, il Generale Francesco Figliuolo, ha nominato suoi subcommissari i governatori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, rispettivamente Stefano Bonaccini, Eugenio Giani e Francesco Acquaroli. I subcommissari, si legge in una nota che riferisce della nomina ed è diffusa da Palazzo Chigi, "resteranno in carica sino alla cessazione dell'incarico del Commissario straordinario e lo coadiuveranno attivamente nello sviluppo delle complesse attività previste dal suo mandato, soprattutto con riferimento agli interventi più urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione legate alle più urgenti necessità, nonché nella elaborazione dei piani speciali. Il provvedimento si inquadra nella più ampia collaborazione già avviata con il territorio, anche per la gestione dei processi e per la individuazione delle soluzioni più idonee che consentano di risolvere rapidamente le criticità conseguenti agli eventi calamitosi".

Partiti all’attacco

Le polemiche, però, non mancano di certo. “Tutta fuffa. Nei fatti è tutto ricondotto all'indirizzo politico di Palazzo Chigi. Siamo arrivati all'assurdità di viceministri e altri esponenti del Governo che, mentre c'era chi spalava il fango e cercava di mettere in sicurezza 23.000 sfollati, telefonavano ai sindaci di centrodestra per farsi indicare i progetti prioritari su cui garantire le risorse: siamo alla selezione della ricostruzione per affiliazione politica”. Parole al veleno di Stefano Vaccari, parlamentare dem di Modena e capogruppo Pd in commissione Agricoltura alla Camera parlando a Radio Immagina.

“Buon lavoro a Stefano Bonaccini per la nomina a subcommissario per l'alluvione. Ora confidiamo nel fatto che inizi a lavorare invece che fare il capo partito, magari partendo dall'individuare le responsabilità di quanto avvenuto, anche se questo significherà riconoscere le sue colpe e quelle della sua ex vicepresidente Elly Schlein. Gli consigliamo per questo di rendere pubblici a tutti i cittadini i documenti che gli abbiamo richiesto, che per legge doveva diffondere a fine maggio e che invece sta nascondendo da mesi. Per quanto riguarda la gestione dei rimborsi e dei contributi gli consigliamo, invece di parlare continuamente dagli studi televisivi, di leggere attentamente il decreto e di fare riferimento al commissario Figliuolo, insomma di studiare, cosa che gli riesce assai difficile, a sentirne le continue dichiarazioni. Infine, gli ricordiamo che, mentre il Governo Meloni sta già erogando il denaro per l’alluvione del 2023, ci sono ancora persone che aspettano da lui quello per l’alluvione del 2019” scrive invece Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Emilia-Romagna, in una nota.

Foto LaPresse