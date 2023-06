Lepore visita la chiusa di San Ruffillo. E sul commissario dice: “Serve persona leale” | VIDEO

“Abbiamo chiesto che ci sia al più presto un commissario. Deve essere una persona leale in grado di lavorare con Regione e Comuni. Servono risposte dal decreto a cui si sta lavorando in queste ore”. Così il sindaco Matteo Lepore commentando l’indiscrezione secondo cui il commissario straordinario per la ricostruzione dell’Emilia-Romagna sarebbe stato individuato in Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile. Lepore ha parlato a margine della visita alla Casa del custode della chiusa di San Ruffillo, sito appena riaperto dopo gli anni necessari al restauro.