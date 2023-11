Figliuolo sarà ospite in Regione il prossimo 21 novembre

Proprio in questi giorni il generale Francesco Figliuolo è tornato in Emilia-Romagna dopo oltre un mese di assenza. Ieri il commissario straordinario ha visitato Castenaso e Medicina, oggi si è recato a San Lazzaro e ad Ozzano: in entrambe le occasioni, Figliuolo ha incontrato gli amministratori locali per fare un punto sullo stato di avanzamento dei lavori per la ricostruzione, e modulare di conseguenza gli ulteriori interventi. Negli incontri di ieri non è mancata una linea di polemica: il generale ha infatti punzecchiato alcuni amministratori locali, rimasti innominati, colpevoli secondo lui di aver diffuso notizie false sulle quantità e sulla modalità dei rimborsi. Oggi, come scrive la Dire, è tornato sul tema: “Io voglio lavorare assieme in maniera positiva. Questo è il mio mandato, sono abituato così. Se si fa squadra si vince, se non si fa squadra si rischia di non raggiungere gli obiettivi” ha detto Figliuolo.

Figliuolo in Assemblea legislativa

Nel frattempo, è stata annunciata la presenza del commissario straordinario nell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per il prossimo 21 novembre. A dirlo è il governatore Stefano Bonaccini, ospite questa mattina al programma televisivo “Restart”, su Rai Tre. “Abbiamo bisogno che lo Stato metta a disposizione tutte le risorse per il rimborso dei danni, ad ora non ce n’è nemmeno la metà. E anche Figliuolo, se non ha risorse e mezzi, fa fatica a fare quello che ha promesso".

Quindi, Bonaccini attacca il Governo: "Ognuno si prenda le sue responsabilità. Io darò sempre una mano al Governo, ma finché non avremo visto il 100% dei rimborsi non ci sposteremo di un millimetro. Dopo cinque mesi di parole a vuoto il Governo ha accettato la mia proposta di introdurre il credito d'imposta”, ma si tratta di una misura che “ha bisogno di un accordo con le banche e una capienza finanziaria".

"Finora non hanno previsto, ed è clamoroso, al limite dell'incredibile – continua Bonaccini – il rimborso dei beni mobili, ma in un'alluvione ciò che viene più danneggiato sono proprio i beni mobili. Ci ripensino, perché altrimenti un sacco di persone non vedranno un euro". E chiude: "Al Governo hanno perso mesi e mesi per la nomina del commissario e adesso che viene l'inverno si fa fatica ad aprire i cantieri che si dovevano fare in estate".

Foto LaPresse