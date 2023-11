Alluvione, Figliuolo in visita a Castenaso: “Basta polemiche, i rimborsi saranno al 100%” | VIDEO

Giorno di ispezione per Francesco Paolo Figliuolo, il generale dell’esercito nominato commissario straordinario per la ricostruzione in seguito all’alluvione dello scorso maggio che ha colpito gran parte dell’Emilia-Romagna. Figliuolo si è recato a Castenaso, dove ha incontrato il sindaco Carlo Gubellini, il sindaco di Imola e vicesindaco metropolitano Marco Panieri, il sindaco di Medicina Matteo Montanari, il sindaco di Castel Guelfo Claudio Franceschi e la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega all’Ambiente e al Cambiamento climatico Irene Priolo.

Fondi e polemiche

La visita nasce dalla necessità di fare dei sopralluoghi nelle zone colpite dall’alluvione dello scorso maggio. Dopo le polemiche iniziali, e il considerevole ritardo accumulato nella nomina di un commissario straordinario, si è passati ai fatti: “Finora abbiamo messo in campo un miliardo e mezzo di euro – ha detto Figliuolo durante la conferenza stampa –, il 95% dei quali è stato destinato alla sola Emilia-Romagna. E di fondi ne arriveranno altri. Ribadisco che i risarcimenti, una volta asseverati dal Comune di turno e dalla struttura commissariale, saranno totali. Nei modi e nei tempi legati alle dinamiche finanziarie e quindi alle finanze che in quel momento ha il commissario. Ora il commissario ha 630 milioni di euro per famiglie e imprese, cui si aggiungeranno a brevissimo altri 700 milioni come credito d'imposta. Al momento non abbiamo stime esatte, man mano che ci arriveranno i dati con le domande delle pratiche concluse, attraverso la piattaforma Sfinge recentemente modificata dalla Regione, faremo delle proiezioni e verificheremo quanto saranno gli oneri risarciti. Come ha detto la presidente Meloni, saranno risarciti totalmente”.

Non mancano però le polemiche: il generale ha infatti iniziato il suo discorso punzecchiando alcuni amministratori locali, rimasti innominati, colpevoli secondo lui di aver diffuso notizie false sulle quantità e sulla modalità dei rimborsi: “Se queste cose le scrive uno qualunque a me sta bene, perché probabilmente non ha gli strumenti per capire l'ordinanza. Ma se lo dice qualcuno che è stato insieme a noi a costruire l'ordinanza, che è costata fatica, è costata sabati, domeniche e Ferragosto, con 60 persone al lavoro più tutte quelle che lavorano negli enti locali, a me sembra uno schiaffo a chi si impegna. E non lo accetto. Ve lo dico molto francamente. Abbiamo emanato finora tredici ordinanze, la quattordicesima è in registrazione alla Corte dei conti e riguarda i rimborsi e risarcimenti per famiglie e edilizia privata. Sento dire spesso 'è tardi', ma badiamo ai fatti. Mi dite come si fa a erogare dal 15 novembre al 31 dicembre uno, due, tre o quattro miliardi? Non arriverebbero neanche le domande. Dei 290 milioni di euro di somma urgenza, ho erogato solo poco più di 60,5 milioni. Ma non perché il generale non li vuole erogare, bensì perché i Comuni devono fare il loro lavoro per chiedere i rimborsi. Il mio vuole essere un incoraggiamento, quindi: chiedete i rimborsi, che ve li diamo".

Roma-Bologna

Il commissario straordinario, che dopo l’ispezione a Castenaso si è diretto anche a Medicina, è poi tornato a parlare della richiesta, arrivata da più parti, di spostare il suo ufficio a Bologna: “Anche il fatto di 'non avere un ufficio a Bologna', come si dice, non vuol dire nulla: ogni settimana i miei sono qui, e oggi si lavora molto in modalità telematica. È importante stare a Roma perché poi è lì che si decidono le cose”. Della questione ha parlato anche Priolo: “I cantieri li stanno facendo gli enti locali. Ovviamente il commissario sta lavorando alle ordinanze, ma la messa a terra è territoriale. Ci sta che in momenti così complessi ci sia una certa fatica da parte degli amministratori e che questa fatica sfoci in qualche critica. Bisogna però avere la capacità di reagire alle critiche: il generale è persona di spessore e credo possa superare queste difficoltà”.