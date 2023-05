Meloni e von der Leyen in visita in Emilia-Romagna: “L’Europa è con voi” | VIDEO

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno tenuto una conferenza stampa all’aeroporto Marconi di Bologna dopo aver sorvolato in elicottero le zone alluvionate. “Una situazione che spezza il cuore – ha detto von der Leyen – ma mi è stato molto utile fare visita alle zone alluvionate. Da parte dell’Europa c’è il massimo impegno: ora è urgente far partire il fondo di solidarietà”. I fondi, però, potrebbero essere di più: “Può essere utilizzato il fondo di coesione. Se guardiamo al piano Next generation Ue ci sono 6 miliardi per la prevenzione. L’approccio deve essere strutturale e possiamo attingere a tutte queste risorse e anche altre”.

Meloni, che invece ha introdotto la conferenza stampa, ha poi risposto alle poche domande concesse ai giornalisti: “Mi sorprende l’attenzione che c’è sul commissario. È un tema che vi sta molto a cuore mentre ci sono ancora i funerali delle persone. Il principale problema non è spendere soldi ma trovarli” ha risposto seccamente la premier.