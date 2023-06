Dal concerto per l'alluvione in Emilia-Romagna: "È l'ora dell'ecologismo" | FOTO e VIDEO

È stata una grande festa quella di "Oltre le nuvole", il festival musicale organizzato dal Gruppo Unipol, dal Quotidiano Nazionale e da LavoroPiù per raccogliere fondi per le popolazioni alluvionate dell’Emilia-Romagna, alle quali sarà devoluto l'intero incasso dell'evento. Una lista di grandi artisti - da Olly a Omar Pedrini, da Inoki a Lo Stato Sociale fino a Willy Peyote e gli Extraliscio - che si sono alternati sul palco delle Caserme Rosse, in via di Corticella, uniti dal desiderio di solidarietà. L’evento è stato organizzato in poco più di una settimana ma, nonostante questo, la risposta degli artisti e del pubblico è stata prontissima.