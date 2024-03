Alluvione, il commissario Figliuolo approva il piano speciale per la ricostruzione

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

A quasi un anno di distanza dall’alluvione che ha colpito gran parte dell’Emilia-Romagna nello scorso maggio, il commissario Francesco Paolo Figliuolo e la cabina di coordinamento da lui guidata continuano a lavorare per le opere di ricostruzione, nonostante le ormai note polemiche sui rimborsi, specialmente quelli riguardanti i beni mobili. Dopo un incontro avvenuto ieri, mercoledì 27 marzo, nel palazzo della Regione Emilia-Romagna, Figliuolo ha approvato il piano speciale degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, ovvero uno strumento utile a governare “l'importantissimo percorso della ricostruzione pubblica”, come scrive la stessa struttura commissariale in una nota condivisa con la stampa.

La versione preliminare del piano sarà adottata a partire dal prossimo 20 aprile, mentre la versione definitiva dovrebbe arrivare entro il 30 giugno 2024, arrivando così “alla completa definizione del piano che permetterà di sviluppare i programmi infrastrutturali delle nuove realizzazioni, dove la prevenzione e la difesa idrogeologica costituiranno l'orientamento generale ed imprescindibile da perseguire in chiave di ammodernamento e rinnovamento del patrimonio pubblico nei territori colpiti dai noti eventi alluvionali”.