Alluvione, Figliuolo in Regione per audizione: è scontro

L'audizione del generale Francesco Paolo Figliuolo sull'alluvione in Regione Emilia-Romagna si trasforma nell'ennesimo braccio di ferro tra maggioranza e opposizione. Il centrodestra ha chiesto che il commissario venga ascoltato in Assemblea legislativa "nella prima seduta utile", cioè quella del prossimo 26 settembre.

Ma non c'è l'accordo col centrosinistra, perchè il regolamento dell'aula non prevede audizioni da parte di figure esterne alla Regione, che di norma vengono ascoltate invece in commissione. Una decisione definitiva -riporta la Dire- verrà presa dall'ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa nei prossimi giorni, a cui è stato chiesto di dirimere la questione. Intanto, la polemica tra maggioranza e opposizione non manca.

"Le modalità saranno decise dall'ufficio di presidenza- conferma alla Dire il capogruppo della Lega, Matteo Rancan- sull'invito a Figliuolo in aula o in commissione. Per noi sarebbe più rilevante una sua presenza in Assemblea legislativa, alla presenza anche del presidente Stefano Bonaccini, perchè più trasparenza c'è e meglio è. Ma la maggioranza ha risposto con freddezza a questa ipotesi".

Anche per Valentina Castaldini, consigliera regionale di Forza Italia, "è importante arrivare in aula e farlo con una seduta interamente dedicata all'alluvione". Il 26 settembre è già prevista, infatti, la discussione in Assemblea legislativa sul progetto di legge che riguarda la destinazione delle risorse donate da privati e istituzioni per le popolazioni colpite dall'alluvione. Secondo Castaldini, dunque, quello sarebbe il momento giusto anche per ascoltare in aula il commissario.

Del resto, sostiene l'azzurra parlando alla Dire, "adesso abbiamo tutti gli elementi per comprendere i passi successivi. Non ci appassiona il dove o la modalità, ma ci interessa l'urgenza di invitare Figliuolo, perchè le risposte che tutti cercano, e che anche il Pd chiede da mesi, ora si possono avere. E' il tempo giusto, si faccia il prima possibile". Per Marta Evangelisti, capogruppo Fdi, "nulla osta a entrambe le audizioni, che hanno però dal punto di vista istituzionale una valenza diversa". Secondo Fratelli d'Italia, infatti, è "doveroso che il commissario Figliuolo venga prima a comunicare anche all'intera Assemblea legislativa come intende gestire la situazione del post-alluvione e al contempo chiediamo la presenza di Bonaccini in veste di sub-commissario".

Per Evangelisti, è dunque "legittimo pretendere informazioni dirette e senza alcuna connotazione politica, per svolgere al meglio il nostro ruolo istituzionale anche rispetto alle scelte che saremo chiamati ad assumere in futuro, rispetto ai provvedimenti regionali. Questo darà poi eventualmente modo di approfondire ulteriormente le tematiche anche in commissione". Il Pd contrattacca. "Benvenuti- sferza la capogruppo dem, Marcella Zappaterra, parlando alla Dire- noi abbiamo chiesto di ascoltare Figliuolo già a fine giugno, nel pieno dell'emergenza, alla nostra richiesta Fratelli d'Italia rispose che era ridicola. Dopo tre mesi, da buon ultimo ora è il centrodestra a chiedere di invitare il commissario. Per noi è irrilevante che la sede sia la commissione o l'aula, l'importante è avere un confronto vero e non un parata. Ci interessa che sia possibile avere un dibattito, fare domande e ottenere risposte. In questo senso la commissione è il luogo deputato a farlo, mentre il regolamento dell'aula prevede solo comunicazioni. Per questo abbiamo chiesto alla presidenza di formulare una proposta, compatibile con il regolamento", spiega Zappaterra.