Alluvione, Figliuolo: "I rimborsi? Difficili per settembre, dobbiamo mappare"

Settembre non sarà il mese in cui saranno erogati i rimborsi per la ricostruzione privata alle famiglie e alle imprese colpite dall'alluvione di maggio, ma sarà il momento in cui si procederà alla quantificazione dei danni così da chiedere poi al Governo la copertura economica per i risarcimenti totali.

E' la 'road map' indicata dal commissario per la ricostruzione, Francesco Figliuolo, intervenuto oggi al Meeting di Rimini. "In questo momento si continuano ad erogare i contributi di immediato sostegno ai nuclei familiari, dai 3.000 ai 5.000 euro. Chiaramente mi rendo conto che per chi ha avuto 100.000 euro o più di danni è ben poca cosa, ma è ciò che si sta facendo al momento: abbiamo parlato di verità e io vi dico quello che si fa", afferma il generale.

"Stiamo continuando ad erogare i contributi di autonoma sistemazione per i nuclei delle famiglie che sono state sgomberate e non possono più stare a casa propria- continua Figliuolo- e ritengo che agli inizi di settembre saremo in grado di finalizzare l'ordinanza per la ricostruzione privata, per fornire alle famiglie le indicazioni e gli strumenti utili per quantificare i danni e poi procedere ai rimborsi. Ripeto: a settembre- scandisce il commissario- non procederemo ai rimborsi, quantifichiamo i danni. Dopodichè, una volta perimetrati i danni, e la stessa cosa faremo per le imprese- aggiunge Figliuolo- chiederò l'allocazione delle risorse in funzione di quello che il presidente del Consiglio ha detto e scritto per il totale rimborso. Quindi sarà chiesto questo adeguato fabbisogno finanziario una volta ottenuti i dati precisi"

In un altro passaggio del suo intervento, Figliuolo risponde così alle sollecitazioni del presidente della Camera di commercio di Forlì-Cesena e Rimini: "Chiaramente cercheremo di trovare degli strumenti veloci, però dobbiamo anche avere delle procedure e dei metodi che siano coerenti con i principi della sana amministrazione dello Stato, su cui ovviamente ci basiamo".