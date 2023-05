Alluvione, frane a Marzabotto: "I nostri volontari non si sono fermati mai"| FOTO

Frane, smottamenti e strade chiuse: "Da quel giorno, i Volontari, non si sono fermati MAI". Così il Comune di Marzabotto: "Si sono fatti trovare pronti e pieni di energie nell'aiutare e nel fare tutto quello che era possibile, per aiutare l'Amministrazione Comunale, le forze dell'ordine, la Polizia Locale, la Squadra esterna dell'ufficio tecnico del Comune di Marzabotto e supportare così un'intera Comunità".

L'Associazione Volontari di Protezione Civile, coordinata dal Presidente Carlo Poletti, fa sapere l'amministrazione, sta lavorando tutti i giorni, fino a tarda sera, su tutte le frazioni del Comune: "Sono stati instancabili e inarrestabili. Hanno fatto più del dovuto, ma ciò non è pesato: nel momento dell'emergenza hanno messo da parte discorsi di orari, turni, reperibilità, hanno messo in secondo piano le loro vite e si sono dedicati interamente agli Altri. A tutti noi".

E poi il Soccorso alpino che gestisce ogni giorno aiuti e soccorsi alle persone isolate. La Pubblica Assistenza di Sasso Marconi invece è pronta inoltre anche a verificare e filmare le frane con i loro mezzi, per procedere con urgenza con le valutazioni del caso e aiutare a spalare il fango.

L'Associazione Nazionale Carabinieri dà supporto la Polizia Locale nella difficile gestione del traffico. Durante l'allerta rossa sono stati i volontari dell'Associazione Riva del Setta a ospitare e permesso di mangiare agli operai, volontari e amministratori .

E ancora Mano Tesa ODV che ha acquistato materiale utile per gestire l'emergenza e che ha previsto già due date di raccolta fondi per la Protezione Civile e gli alluvionati.

La Rocca delle Bedolette di Gardelletta si è attivata per una raccolta di beni di prima necessità: " E tutti i cittadini, liberi volontari che hanno aiutato un vicino o uno sconosciuto, che hanno indossato stivali e preso in mano un badile ed hanno iniziato a ripulire dal fango e dall'acqua, le strade e le case - questo il ringraziamento del Comune - e tutto le altre associazioni che stanno programmando eventi per contribuire con il ricavato aiutate le comunità alluvionate. C'è ancora tanto da fare, ma tutti questi Volontari, danno la forza per rimboccarsi le maniche e continuare a lavorare per gestire al meglio questa emergenza che ci ha colpiti".

Alluvione, le ultime news

Storie e testimonianze tra acqua e fango

Alluvione, info utili