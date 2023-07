Alluvione, Per la Futa si prospetta una riapertura a settembre

Per la Futa la riapertura potrebbe arrivare non prima di settembre. E' quanto emerso dal summit che si è svolto questa mattina in Prefettura a Bologna, per fare il punto sugli interventi di ripristino lungo la strada statale 65 a seguito dell'alluvione e sulle tempistiche di riapertura al traffico. Lo fa sapere Anas, i cui rappresentanti hanno incontrato i sindaci del territorio, in particolare dei Comuni bolognesi di Monghidoro, Pianoro e Loiano.

I primi cittadini, si legge nella nota, "hanno espresso soddisfazione per l'operato di Anas nei giorni immediatamente successivi all'alluvione e hanno chiesto chiarimenti sui sensi unici alternati regolati da impianti semaforici e sul divieto di transito ai motocicli". I rappresentanti di Anas hanno quindi "illustrato i dettagli sulla pianificazione degli interventi messi in atto per il ripristino della circolazione in tempi brevi, confermando che la riapertura della statale è prevista entro il mese di settembre". Nel dettaglio, gli interventi messi in campo "hanno riguardato la rimozione delle frane e tutte le azioni necessarie al superamento dell'emergenza e al ripristino della transitabilità".

Le ulteriori attività, tra cui "quelle di pulizia del piano viabile con l'utilizzo di spazzatrici- prosegue Anas- consentiranno già nel corso di questa settimana, come auspicato dai sindaci, di rimuovere le limitazioni al transito dei motocicli". Nei prossimi giorni, annuncia infine l'azienda, "verrà eliminato il senso unico alternato con impianto semaforico attivo tra il chilometro 67,500 e il chilometro 68"