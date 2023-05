Alluvione, 500 strade chiuse e 36mila sfollati. Bonaccini: "Siamo feriti, ma ricostruiremo"

"Siamo feriti, oggi un nuovo terremoto, ma anche questa volta ricostruiremo tutto". Lo ha detto il presidente della Regione Stefano Bonaccini che domani, 23 maggio, sarà a Palazzo Chigi per mettere a punto,insieme al Governo, il programma di aiuti per la ricostruzione post - alluvione,

"Apre il cuore" ha detto Bonaccini ringraziando le decine di ragazzi e ragazze che stanno dando una mano "questo paese è molto meglio di come viene raccontata. Non c’è colore politico che tenga".

Ieri nella Romagna alluvionata è arrivata anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha interrotto la visita in Giappone per visitare i centri più colpiti.

Intanto vanno avanti senza sosta gli interventi dei Vigili del fuoco e della Protezione civile, che possono contare anche su 1.200 volontari.

Ho apprezzato la disponibilità del ministro Salvini a finanziare immediatamente tutte le opere possibili, anche nei piccoli comuni e cercando di semplificare al massimo le procedure, ovviamente nel rispetto della legalità e delle regole.

Entro domani saranno approvati due decreti, uno per gli interventi di Protezione Civile, un secondo per la sospensione di tasse, mutui, contributi: "Avremo bisogno di rimborsi al 100% come fu per il terremoto" ha detto lapremier.

Oltre 300 frane, 500 le strade chiuse totalmente o parzialmente

Sono 36mila gli sfollati e quasi 28mila sono nel Ravennate. Restano oltre 60 i comuni allagati, 305 le frane principali sul territorio, oltre 500 le strade chiuse totalmente o parzialmente, spiega il presidente della Regione.

In un vertice in Prefettura a Bologna coi ministri Matteo Piantedosi e Matteo Salvini è stata fatta una una prima stima dei danni a strade e ferrovie, per 620 milioni di euro: "Saranno molti di più - sottolinea Bonaccini - visto che manca ancora una stima relativa alle strade comunali".

Intanto è emergenza a Monzuno sulla SP 59 a monte della località Le Rovine. Qui la strada provinciale 59 presenta uno smottamento dell'intero manto stradale verso valle, rischiando anche di tappare il Rio demaniale Braine che ora riversa le sue acque sulla frana che ormai incombe sulla stalla e sulla casa dell'agricoltore che abita e lavora li sotto.

Autostrade

- A14: ieri mattina è stato riaperto il tratto della A14 Bologna-Taranto tra Faenza e Forlì su tutte le corsie in direzione sud, verso Ancona e su 2 corsie in direzione nord, verso Bologna.

Per consentire il ripristino dei danni causati dalle alluvioni sarà necessario chiudere nuovamente il tratto in entrambe le direzioni dalle ore 21 di questa sera alle ore 6 di domani.

Eventuali provvedimenti alla circolazione per i veicoli con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate saranno adottati in prossimità della stazione di Ancona nord in direzione Bologna, in relazione alle effettive condizioni di viabilità registrate durante le notti lungo i percorsi alternativi.

- A1: è arrivato l’ok del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Aspi alla richiesta della Città metropolitana di riaprire un vecchio tratto di autostrada A1 in disuso per aggirare le frane. La SP325 di Val di Setta e Val di Bisenzio, che per il suo tratto iniziale da Sasso Marconi a Lagaro corre parallela all’Autostrada A1 Bologna Firenze ed alla Variante di Valico, ha infatti subito frane imponenti che ne hanno completamente interrotto la transitabilità al km 7 in località Allocco. I lavori di ripristino saranno lunghi, ad oggi inestimabili, nel frattempo con gravissimi danni per il territorio.

A fianco del tratto inagibile corre in doppia carreggiata il vecchio tracciato della A1, dismesso da molti anni, ma apparentemente transitabile.

Si sta quindi lavorando per rendere possibile un utilizzo urgente e temporaneo per la viabilità provinciale di una delle 2 carreggiate di questo tratto.

Treni

Ancora difficile fare previsioni di riapertura per le linee Faenza – Ravenna e Ferrara – Ravenna, a causa dell’incompleto deflusso dell’acqua che non consente la verifica totale dell’infrastruttura.

Danni ingenti sono invece confermati fra Lugo e Russi e fra Lugo e Castelbolognese, linee già pesantemente danneggiate dalla prima alluvione. Impossibile, al momento, garantire collegamenti alternativi su strada.

Sono numerosi, fa sapere Rfi, i punti in cui la forza dell’acqua ha eroso il terreno e il pietrisco su cui poggiavano i binari, rendendo necessaria la sua ricostruzione prima della posa di nuove rotaie. Danneggiati in più punti anche i cavi di trasmissione dati per l’interfaccia con i sistemi di circolazione.

Da oggi, 22 maggio, i treni riprenderanno a circolare fra Forlì e Rimini. Il passaggio avverrà con una riduzione iniziale della velocità, che verrà gradualmente aumentata nel corso della giornata. Proseguono intanto i lavori di ripristino nel tratto ancora interrotto con l’obiettivo di riaprire interamente la linea prima del ponte del 2 giugno. Riaprirà oggi, sempre con una iniziale riduzione di velocità, anche la linea Ravenna – Rimini.

- Regionali della linea Milano/Piacenza – Rimini/Ancona: regolari fra Milano/Piacenza e Bologna con prolungamento a Faenza a cadenza oraria e fra Rimini e Ancona con prolungamento su Forlì a cadenza oraria. Fra Faenza e Forlì sarà attivo un servizio di autobus. In considerazione della viabilità stradale non ancora completamente ripristinata potrebbe non essere possibile garantire l’interscambio immediato treno/bus. Da considerare in ogni caso un aumento dei normali tempi di viaggio fra Bologna e Rimini di almeno un’ora.

- Lunga percorrenza da e per la Puglia: Alcuni treni a lunga percorrenza da e per la Puglia continueranno a circolare su percorsi alternativi che possono comportare maggiori tempi di viaggio fino a tre ore. I passeggeri in possesso di prenotazione riceveranno informazioni via sms o e-mail sul proprio treno. Aggiornamenti sulla circolazione e sui treni sono disponibili sulla pagina web Infomobilità di RFI e di Trenitalia.

Situazione meteo

L'ennesimo bollettino di allerta meteo da parte della Protezione Civile conferma lo stato di allerta rossa anche per oggi, lunedì 22 maggio. L’allerta è estesa alle province di Bologna, Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini per quanto riguarda il pericolo di piene dei corsi di acqua e di frane.

