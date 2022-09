Alluvione Marche, aiuti alla popolazione: dall'Emilia-Romagna operatori e mezzi | VIDEO

Un ventina di mezzi e circa 60 operatori, equipaggiati con kit idraulici per svuotare cantine garage abitazioni, moduli antincendio per la pulizia strade e cisterne acqua per portare soccorso alla provincia di Ancona, dove l'alluvione in ginocchio tutta la regione con morti e dispersi.

"Vicini alle Marche e alla popolazioni colpite - scrive sui social il presidente della Regione, Stefano Bonaccini - la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna risponde presente alla richiesta di aiuto delle popolazioni e ai territori flagellati dall’ondata di maltempo nelle Marche". I primi equipaggi porteranno soccorso al comune di Ostra.

Tragico il bilancio. 10 morti, tre dispersi e centinaia di sfollati: sull'area in poche ore sono caduti oltre 400 millimetri d'acqua.

È già in zona un primo nucleo di valutazione, con due funzionari dell’Agenzia e due volontari, per verificare la situazione sul posto e organizzare gli interventi nel migliore dei modi possibili; in coordinamento con la Regione Marche, si stanno verificando quali siano le principali esigenze.

