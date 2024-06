Alluvione a Marzabotto, Vergato e Castel d’Aiano. Alcuni residenti sono stati evacuati | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

L’acqua torna a colpire l’Emilia-Romagna. Dopo le violente precipitazioni delle ultime ore, i Comuni dell’Appennino bolognese hanno cominciato a rendicontare i danni. “Molte strade sono state riaperte ma la situazione frane in diversi punti è allarmante. Il Comune di Vergato ieri aveva dovuto chiudere la Strada SS 64 Porrettana perché nella zona di Mascagni, all’ingresso del paese, si era creata una sorta di piscina con l’acqua alta 1,20 - 1,50 mt., proprio sulla Porrettana. Con il cessare delle piogge, l’acqua ha poi iniziato a defluire e in un paio di ore si è riusciti a gestire la situazione con l’aiuto di Anas. Sempre a Vergato si sono registrati importanti allagamenti alle abitazioni situate in via della Repubblica" scrive in una nota l’Unione Comuni Appennino Bolognese.

"Restano un’infinità di segnalazioni di allagamenti e di smottamenti. Sul fronte frane si sta lavorando e molte strade sono state riaperte” continua la nota. I principali Comuni interessati sono stati Vergato, Castel d’Aiano e Marzabotto. In quest’ultimo Comune è crollato un ponte ciclabile. In tutti e tre i Comuni risultano famiglie e residenti evacuati per sicurezza.

“La situazione è drammatica - dice il sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri -. Abbiamo frane ovunque e non ho memoria di una strada che non abbia avuto uno smottamento o una frana, se pur piccole. Una zona di forte criticità̀ è Caprilia, dove abbiamo dovuto evacuare alcuni residenti che hanno dormito da parenti e amici. Oggi ho chiuso anche le scuole superiori Fantini dove si sarebbero dovuti svolgere gli orali degli esami di maturità ma, dopo l’allerta meteo di ieri notte, c’era un fiume d’acqua e il Fantini si è allagato: abbiamo convenuto, insieme alla vicedirigente scolastica, di chiuderlo oggi anche per non mettere a repentaglio l’incolumità di studenti e professori”.

A Castel d’Aiano si sono registrati danni e disagi importanti su diversi punti del territorio. Un torrente è esondato a Villa d’Aiano con detriti, fango e acqua riversati sulle strade e nei terreni di alcune case. Anche qui è stata necessaria l'evacuazione di una persona. “La situazione è monitorata ed è sotto controllo - dice la sindaca di Castel d’Aiano Rossella Chiari - e si sta intervenendo per ripristinare la viabilità, già ripristinata sulla maggior parte del territorio anche se naturalmente si raccomanda cautela e attenzione negli spostamenti”.

Resta il divieto di transito per alcune porzioni di strade “secondarie” fino al termine degli interventi e delle verifiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza per il traffico veicolare e pedonale.