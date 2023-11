Alluvione, Meloni al contrattacco: "Per l'Emilia-Romagna? 6,5 milardi"

"Se non vado errata, facendo un conto a spanne, siamo a 6,5 miliardi di euro". Così Giorgia Meloni, rispondendo durante il question time al Senato, aggiorna il conteggio del fondi a disposizione del post-alluvione in Emilia-Romagna. La premier ha annunciato che nell'ambito della revisione del Pnrr il Governo ha proposto di assegnare altri 1,2 miliardi di euro alla ricostruzione di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpite dall'alluvione nel maggio scorso.

"Non c'è nessuna promessa mancata e nessuna distrazione, almeno non da parte del Governo" sull'alluvione. Lo garantisce la stessa premier Giorgia Meloni rispondendo oggi al question time del Senato. "Perché, anche qui, mi consenta di segnalare, sommessamente -si rivolge al senatore De Cristofaro- che la piattaforma Sfinge, di competenza della Regione Emilia-Romagna, cioè lo strumento attraverso il quale i privati possono presentare le domande di risarcimento, è operativa solo dal 15 novembre scorso: due mesi dopo l'ordinanza del commissario, che è del 14 settembre". "E lei- riprende Meloni dopo gli applausi del centrodestra- sa che, senza la piena operatività della piattaforma, è impossibile trarre la quantificazione precisa dei danni e la definizione dell'ulteriore fabbisogno finanziario, compreso per quanto riguarda i beni mobili".

La replica dei deputati Pd

Il Governo e il commissario "facciano arrivare risorse a imprese e cittadini e strumenti per la messa in sicurezza del territorio. Delle scuse, degli alibi per coprire mancanze gli emiliani romagnoli non ne possono più". E' la replica dei parlamentari Pd dell'Emilia Romagna alla premier Meloni dopo la risposta della premier oggi al Senato. "Ancora una volta", aggiungono Andrea Gnassi, Ouidad Bakkali, Graziano Delrio, Andrea De Maria, Paola De Micheli, Maria Cecilia Guerra, Ilenia Malavasi, Daniele Manca, Virginio Merola, Andrea Rossi e Stefano Vaccari.

La presidente Meloni "ripete il maldestro tentativo di scaricare sui territori la responsabilità dei ritardi. Complimenti a lei e al commissario Figliuolo- affermano poi sul filo del sarcasmo- domani li incontreremo entrambi e faremo un po' di mea culpa per non aver sempre confidato in rapide puntuali e soddisfacenti risposte che invece ci sono state. Le strade sono state ripristinate. Le frane non erano poi così frane. Le imprese e i cittadini domani restituiranno, con bonifici, le troppe risorse che sono state date a loro".

Non basta. "Vogliamo anche tranquillizzare Meloni e Figliuolo e tutta la struttura che siamo a disposizione, nel senso della più alta collaborazione istituzionale, per metterci a disposizione di una candidatura della destra per le prossime elezioni regionali in Emilia Romagna. O in alternativa- concludono- siamo a disposizione della stessa struttura commissariale così veloce, efficiente e non burocratica che potrebbe sostituirsi in modo permanente a Comuni e Regioni, non perdendo tempo con le elezioni per gli stessi enti".