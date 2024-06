Alluvione, Bignami sui beni mobili: “Norma non va bene? Siamo pronti a ritirarla”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si continua a discutere sui rimborsi per i beni mobili e per gli elettrodomestici spazzati via dall’alluvione che nel maggio del 2023 ha colpito gran parte dell’Emilia-Romagna, Bologna inclusa. Dopo l’approvazione della norma da parte del governo, la discussione ha riguardato la somma stanziata: 5mila euro forfettari annunciati inizialmente da Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture, poi corretti in 6mila euro e fino ai 10mila per casi eccezionali. La notizia era stata da subito discussa da alcuni esponenti del Partito Democratico: “una cifra ridicola” aveva detto il parlamentare Ouidad Bakkali.

Oggi, il viceministro Bignami è tornato a parlare della norma con toni piuttosto aspri: “Il Pd sta strumentalizzando l’Alluvione in una maniera vergognosa. Ha responsabilità gravi sulla pessima cura del territorio e molti dei danni sono conseguenza della pessima gestione dello stesso. Il Governo ha stanziato sei miliardi in un anno. E ricordo che mai per nessun evento calamitoso sono stati dati soldi per i beni mobili. Questa sarebbe la prima volta. E invece che riconoscere lo sforzo del Governo, accusano il Governo di prendere in giro le persone dando 6mila euro forfettari”.

“Visto che non vogliamo prendere in giro nessuno – continua Bignami – se davvero la pensano così ne trarremo le conclusioni: siamo pronti a ritirare la norma e ridiscuterla. È esattamente quello che ho detto fin da subito a tutti, comitati compresi. Ma è bene che a quel punto gli Alluvionati interessati sappiano chi è responsabile e di cosa. L’unica minaccia reale è che il Pd continui a governare quei territori”.