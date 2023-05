Alluvione: allarme opere d’arte, ecco come comportarsi per evitare di rovinarle

"Alluvione, c’è una emergenza nell’emergenza, quella che riguarda le opere d’arte e altri oggetti di valore culturale, a cominciare dai mobili che, essendo posizionati a terra, sono stati i primi a essere interessati dall’acqua che ha invaso abitazioni, gallerie, esposizioni, musei e locali vari”, a lanciare l’allarme è Nicola Crispino, presidente regionale di Confartigianato Restauro.

Per affrontare al meglio questa problematica, il Consiglio regionale di Confartigianato Restauro, in sintonia con il Consiglio nazionale, mette a disposizione i propri restauratori di beni culturali del territorio, iscritti all’elenco nazionale conservato al ministero della Cultura (Mic), per la messa in sicurezza del patrimonio culturale .

"Basta un semplice spostamento di un mobile imbevuto di acqua per comprometterlo definitivamente - ricorda Crispino -Prima di fare qualsiasi azione invitiamo chiunque abbia a che fare con oggetti d’arte a informarsi sulle metodologie adatte. “È importante accedere all' elenco ufficiale nazionale dei Restauratori conservato al ministero della Cultura per verificare i restauratori accreditati presenti nel proprio territorio. Ricordiamo che le operazioni di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria sono di competenza dei restauratori di beni culturali e non sono previste deroghe. Qualsiasi azione di volontariato deve essere coordinata da questi professionisti, iscritti all’elenco nazionale, per evitare improvvisazioni o comportamenti non idonei che potrebbero causare gravi danni all’opera o all’oggetto interessato”.

Le linee guida della Regione Emilia Romagna per salvaguardare le opere d’arte

Occorre individuare le opere che devono essere messe in sicurezza in rapporto alle priorità (materiali più deperibili, oggetti più significativi, oggetti preziosi, etc…), alle possibilità (manovrabilità, peso degli oggetti, la localizzazione, etc…) e all’evento e alla sua pericolosità. Per questo occorre avere ben chiara la priorità delle azioni da compiere:

individuare il sito di maggior sicurezza per il ricovero dei beni.

L’obiettivo è mettere in sicurezza le opere che si possono movimentare, dopo il prosciugamento dei locali, portandole in luoghi sicuri, possibilmente ai piani superiori, anche su scaffalature, rastrelliere, se disponibili e in sicurezza.

Se possibile, cercare di portare l’umidità relativa sotto il 40% mettendo in funzione eventuali sistemi di areazione/deumidificazione, impianti di climatizzazione etc., garantire una buona circolazione d’aria nei locali con ventilatori e mantenere la temperatura degli ambienti sotto i 19 gradi per evitare/rallentare l’insorgere di muffe. In ogni caso, risulta fondamentale procedere con l’asciugatura o il congelamento dei materiali cartacei bagnati entro 72 ore dal danno.

E’ importante assicurarsi di chiudere il gas e staccare la corrente elettrica e: evitare comunque di venire a contatto con la corrente elettrica se si hanno mani e piedi bagnati.

Qualora le opere dovessero presentare danneggiamenti, specificatamente per dipinti su tela o tavola, sarà opportuno posizionarle orizzontalmente.

In caso di manufatti complessi, accertarsi sempre di prelevarli dalle parti più robuste.

Occorre dare priorità a beni /opere costituiti da materiali più soggetti a danneggiamento in caso di alluvione come: legno, carta, fotografie, dipinti su tela e su tavola, oggetti realizzati in materiali organici, ceramica, vetro.

Una volta ricoverate le opere in luogo asciutto è importante lasciare asciugare senza rimuovere il fango.

Per i materiali costituiti da carta, come i libri (se bagnati, ma non intrisi d’acqua) si può procedere inserendo fogli di carta assorbente (non acida: es Scottex) ogni 15/20 pagine e sostituire a più riprese in modo da favorire l’assorbimento graduale dell’acqua.

Per fogli di carta sciolti, adagiarli su carta assorbente non acida (tipo Scottex) e sostituirla regolarmente. Non cercare di separare fogli bagnati e sovrapposti.

Se i materiali cartacei sono completamente bagnati è preferibile procedere a un congelamento da effettuarsi però solo da parte di personale specializzato: per tale motivo si consiglia di garantire solo la messa in sicurezza in luogo asciutto e di procedere a informare tempestivamente i contatti utili sotto riportati.

Se le fotografie, ma anche i libri, le riviste e i giornali, gli spartiti o i documenti importanti finiscono in acqua, bisogna innanzitutto evitare azioni frettolose che peggiorerebbero le cose, come cercare di staccare immagini attaccate, stirare i fogli, asciugarli al sole o sul termosifone

