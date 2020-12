VIDEO| Allagamenti e alluvioni, le riprese dall'elicottero

Sorvolo, oggi 7 dicembre, del personale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico a bordo di un elicottero del 3° Reparto Volo della Polizia di Stato.

L'intervento è stato effettuato per verificare situazioni di necessità da parte della popolazione colpita dalle alluvioni dei fiumi Secchia e Panaro, in provincia di Modena. In particolare i sorvoli si sono concentrati sugli abitati di Nonantola e San Cesario. I tecnici del Soccorso Alpino, insieme al personale della Polizia rimangono in allerta anche per tutta la giornata di domani, per la quale è previsto forte maltempo.

