Alluvione, blitz col fango nei palazzi della Regione: "Vostro sonno genera morti" | VIDEO

Blitz stamane in viale Aldo Moro nei palazzi della Regione Emilia-Romagna durante la discussione sull'alluvione. Un gruppo di attivisti di Extinction Rebellion, realtà che si batte contro il cambiamento climatico, ha interrotto i lavori dell'Assemblea legislativa. Con i vestiti sporchi di fango, gli ambientalisti accusano l'amministrazione regionale dell'emergenza maltempo: "Il sonno della Regione genera morti", recita infatti lo striscione esposto dai ragazzi presenti tra il pubblico dell'Assemblea. In aula buona parte della giunta, a partire dal presidente regionale Stefano Bonaccini e dalla sua vice Irene Priolo. Dopo aver chiesto più volte di rimuovere lo striscione, la presidente dell'Assemblea legislativa Emma Petitti è stata costretta a sospendere per qualche minuto la seduta. La Regione, come spiegano gli attivisti in una nota, "non ha piani credibili di mitigazione o adattamento". Inoltre "e' terza in Italia per consumo di suolo e la prima per cementificazione in aree alluvionali".

