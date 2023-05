Alluvione: "Tutti i cittadini rimborsati al 100%", l'impegno del Comune di Bologna

“Vogliamo che tutti i cittadini che hanno subito danni siano rimborsati al 100%, questo sarà l’impegno del Comune di Bologna". Così l’assessora all’Economia di vicinato e commercio Luisa Guidone dichiarando che sono in atto le verifiche su perdite di qualisasi tipo "dall’abbigliamento, al mobilio, all’auto" perchè possano venire ristorati.

Il Comune, informa Guidone, attende dal Governo e dalla Regione "la definizione delle procedure per gli indennizzi per i cittadini e per le imprese, che dovrebbero arrivare a breve. In queste ore siamo al lavoro come amministrazione per mappare ed indicare alla Protezione Civile e alla Regione tutte le aree della città danneggiate o che stanno subendo danni a causa dell'emergenza, da via Saffi e le vie limitrofe alla zona del Paleotto a quella dei Colli.

Non solo i cittadini ma anche le attività economiche che stanno affrontando delle difficoltà "anche legate alle limitazioni all’accesso all’area dei colli, che abbiamo dovuto disporre per salvaguardare la sicurezza e l’incolumità dei cittadini - continua la assessora - Su questo stiamo proponendo di estendere la sospensione di mutui, tributi e versamenti anche per queste realtà economiche. Insieme al delegato al Lavoro del Sindaco, Sergio Lo Giudice, riuniremo nuovamente il tavolo di salvaguardia con le associazioni di categoria e i sindacati per affrontare la situazione delle perdite economiche e del rilancio dell’economia del territorio”, conclude.

