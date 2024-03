Alluvione, Bignami sui rimborsi dei beni mobili: “Stiamo sciogliendo gli ultimi nodi”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il viceministro Galeazzo Bignami, ospite questa mattina ad un incontro organizzato dalla Guardia di Finanza a Bologna, ha parlato ai cronisti presenti dei rimborsi per l’alluvione dello scorso maggio. Bignami ha assicurato che entro il primo anniversario dell’alluvione dovrebbero arrivare "i primi rimborsi per quanto riguarda la ricostruzione privata. La ricostruzione si compone di due aspetti: quella pubblica, che sta andando speditamente; e quella privata, in cui la particolarità della vicenda sta richiedendo risposte specifiche, che creano difficoltà anche burocratiche. Insieme alla Regione stiamo cercando di sciogliere questi nodi al fine di arrivare in breve tempo ai primi riconoscimenti dei risarcimenti dovuti".

Uno dei temi più discussi proprio con la Regione Emilia-Romagna è quello dei rimborsi per i beni mobili. Su questo, Bignami ha detto che l’intenzione è quella di andare a periziarli per acquisire i dati al fine dei risarcimenti. Ma ci sono dei problemi legati alla periziabilità stessa: un tavolino o un mobile, che magari hanno un certo valore affettivo ma economicamente di difficile attribuzione, comporta una stima che deve essere valutata con attenzione, perché parliamo di soldi pubblici. Al netto di questo, però, "per le prime emissioni – scrive la Dire riportando le parole del viceministro – parlando col generale Figliuolo, che sta cercando insieme alla Regione di sciogliere questi nodi burocratici, confidiamo che già entro l'anno dall'alluvione arrivino i primi rimborsi per quanto riguarda la ricostruzione privata".

Nel frattempo, conclude il viceministro, "stiamo ragionando col ministero dell'Economia sulla forma migliore per arrivare anche al risarcimento dei beni mobili, bisognerà capire se a credito d'imposta o a forfait. Ricordiamo che per il sisma questo non fu fatto".