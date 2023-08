Alluvione, Anas e Città Metro oggi sulla SP33. Salvini: "Anche frutto anche della riforma delle Province"

Al sopralluogo del commissario per la ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo segue oggi una seconda ispezione sulla SP 33 "Casolana". Si tratta di una delle strade dissestate e interrotte dopo le alluvioni di maggio che hanno colpito l'intero comune di Fontanelice.

Anas e Città Metropolitana, oggi, 7 agosto, effettueranno un sopralluogo alle ore 13. L’intervento di sistemazione della “Casolana” ha un costo stimato di 2,1 milioni di euro "oltre ai 100 mila euro già stanziati dalla Città metropolitana per i primi interventi di ripristino e progettazione ed è - scrivono da via Zamboni - fra le azioni urgenti da effettuare entro il 2023 su cui è stato chiesto il finanziamento statale" auspicando "un rapido sblocco delle risorse necessarie a partire con il rifacimento della strada". La SP 33 aveva riaperto il 9 maggio dopo i primi lavori urgenti di sistemazione e messa in sicurezza.

"Anche se si tratta di una infrastruttura di competenza della Provincia e non del mio Ministero - informa il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, in una nota - Anas ha confermato la disponibilità a effettuare un sopralluogo, coordinandosi con gli amministratori locali. Avanti con il lavoro di squadra, basato anche sull’ascolto delle richieste e delle sensibilità del territorio: il Mit è e sarà sempre la casa dei sindaci".

Il video di denuncia e la polemica

Nella zona si è recato anche il Commissario Figliuolo, durante il suo sopralluogo dell'1 agosto nel territorio bolognese. Nei giorni scorsi, i residenti avevano lanciato un video di denuncia, sottolineando che è "impossibile andare avanti così".

"Sono rimasto molto colpito dalle gravi condizioni della Strada provinciale 33 della Renana a Fontanelice - aveva scritto Salvini sui social -. Ho chiesto ai miei uffici di approfondire immediatamente la vicenda: anche se si tratta di un collegamento provinciale su cui il mio Ministero non ha poteri di intervento diretto, saranno fatti tutti i controlli e gli interventi possibili per reperire fondi, lavorando anche con la Regione e il commissario alla Ricostruzione, il generale Figliuolo. Sono certo che, come sempre, - continua il ministro - ci sarà piena disponibilità da parte di tutti. Questa situazione è purtroppo frutto anche della riforma delle Province, ormai svuotate di fondi e competenze nonostante ci sia la necessità di un efficiente controllo del territorio: riabilitarne le funzioni è uno degli obiettivi del nostro governo. Un sincero abbraccio alla comunità e ai lavoratori del territorio. Le istituzioni dovranno dimostrare, con i fatti, che nessuno verrà lasciato indietro".

Di "complessità e fattibilità dell'opera" aveva parlato il viceministro alle Infrastrutture, Galeazzo Bignami, "L'intervento è inserito tra i prioritari da eseguire e confidiamo sia realizzato prima del peggioramento della stagione", afferma il viceministro. Purtroppo la strada è interessata in più punti da una frana che risulta ancora instabile - spiegava il viceministro - anche se ieri parlando con alcuni degli amici del video i loro tecnici pensano si sia stabilizzata e questo sarebbe importante. Comprendiamo tutti che questo infatti è dirimente: se la frana è ferma, si può intervenire. Diversamente si rischia di dover rifare tutto daccapo".

Ma i sindaci della Valle del Santerno, Beatrice Poli di Casalfiumanese, Mauro Ghini di Borgo Tossignano e Gabriele Meluzzi proprio di Fontanelice, vanno all'attacco. "La situazione è nota da tempo, così come il disagio dei cittadini- affermano- i problemi non riguardano solo la Sp33, ma tante altre strade provinciali e comunali che sono state aperte grazie all'impegno dei sindaci e dei Comuni".