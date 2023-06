Alluvione, la stima (parziale) dei danni fa tremare i polsi: quasi 9 miliardi

Numeri che fanno tremare i polsi. Oltre 8,8 miliardi di euro i danni dell’alluvione stimati al momento, di cui 1,8 per gli interventi necessari a fare fronte all’emergenza.

Il rendiconto richiesto dal Governo è stato presentato oggi a Roma al primo incontro del Tavolo permanente fra l’Esecutivo e gli Enti locali coordinato dal ministro alla Protezione civile, Nello Musumeci, e riunito a Palazzo Chigi.

l presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Davide Baruffi, la vicepresidente con delega alla Protezione civile, Irene Priolo, il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, e quello di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, questi ultimi in rappresentanza anche di Upi e Anci regionali, hanno presentato il computo provvisorio del disastro di maggio: “Abbiamo una prima stima di danni vicina ai 9 miliardi di euro - ha affermato Bonaccini -. Di questi 1,8 miliardi sono necessari per riparare gli argini, i reticoli e le strade prima dell’autunno. Risorse necessarie a mettere in sicurezza le comunità dal ripetersi di eventi catastrofici come quelli di maggio: in particolare fiumi e viabilità locale. Il Governo, e ringrazio il ministro Musumeci per l’incontro, valuterà tutto il materiale che abbiamo prodotto e ci riconvocherà. Si è dunque trattato di una riunione molto importante, per i dati che abbiamo fornito, ma ancora interlocutoria, un giudizio lo esprimeremo quando avremo le risposte”.

"Fermano le ruspe perché non hanno copertura finanziaria"

“Il tema delle risorse e dei tempi delle coperture è cruciale. Diversi sindaci - ha proseguito - ci segnalano che i funzionari fermano le ruspe perché non hanno copertura finanziaria. I primi 230 milioni di euro messi a disposizione li abbiamo già spesi. E anche sui rimborsi, vanno garantite subito famiglie e aziende: abbiamo avviato d’intesa con la Protezione civile nazionale il percorso per fare arrivare rapidamente i primi 5 mila euro, con un primo acconto di 3mila già entro metà luglio, ma ora sono necessari oltre 500 milioni per le imprese per i primi acconti da 20mila euro”.

Più in generale, poi, “dalla ricognizione di tutti gli interventi realizzati in questi anni per il contrasto al dissesto idrogeologico emergono tre cose: che negli ultimi vent'anni nel Paese sono state stanziate poche risorse nazionali per la prevenzione e molte per riparare danni; che la Regione Emilia-Romagna ha programmato e realizzato opere molto più della media nazionale, come si evince dai dati ministeriali; e che l’evento di maggio non ha precedenti e ci ha dimostrato con una terribile chiarezza che tutti i modelli sono superati e che ora è necessario aggiornarli, con un salto di qualità nella messa in sicurezza del territorio, pena ricostruire solo quello che c’era prima”.

“Alla luce di tutto - ha concluso Bonaccini - crediamo serva una pianificazione organica degli interventi, per ripartire e ricostruire. Per questo, il Governo sulla nomina del Commissario alla ricostruzione decida chi ritiene, ma faccia in fretta, ne abbiamo bisogno al più presto perché la ricostruzione deve partire adesso, non tra un anno”.

La ricognizione (parziale) dei danni

Fiumi, strade e infrastrutture pubbliche: oltre 4,3 miliardi di euro. Di questi, 1.8 miliardi per le spese già sostenute e primi interventi urgenti attuati con immediatezza (oltre 6.300 quelli previsti o già in cantiere) e 2,4 miliardi per ulteriori 3.145 interventi di ripristino dei danni.

I danneggiamenti a privati registrano una prima stima di 2,1 miliardi: oltre 70.300 gli edifici certamente coinvolti dal maltempo (di cui 1.890 da frane). Un conteggio ancora provvisorio, dato che è ancora in corso il perfezionamento delle analisi dei tiranti idraulici delle aree allagate.

Per quanto riguarda le imprese, quelle potenzialmente danneggiate sono 14.200 per un totale di 1,2 miliardi di euro (una stima anche questa che sarà perfezionata non appena verrà ultimato il conteggio dei danni delle aziende presenti sui territori collinari e montani). Una somma che non contempla tuttavia né il ripristino delle scorte né la perdita di fatturato correlata all’evento.

Il comparto agricolo, tra i più colpiti: le imprese danneggiate e coinvolte sono 12mila per 1,1 miliardi di danni tra la stima di perdite di produzione, i ripristini fondiari, i terreni persi e gli animali coinvolti dall’alluvione. Il totale, dunque, a oggi ammonta a 8 miliardi e 860 milioni di euro.

Al Governo è stata fatta richiesta anche del fabbisogno di nuovo personale per far fronte all'emergenza: almeno 70 unità tra progettisti e direttori dei lavori per interventi urgenti di ripristino di opere idrauliche, altre 80 per interventi contro il dissesto idrogeologico e il ripristino della mobilità a supporto di comuni e province.

FDI: "Stime nuovamente cambiate"

A fronte delle richieste della Regione a Roma, c'è anche spazio per qualche polemica politica: "La Regione Emilia-Romagna e le Province hanno nuovamente modificato le stime dei danni dell'alluvione. Ciò comporta una ulteriore modifica del fondo con cui il governo intende risarcire aziende e abitanti, ripristinare le strade e ricostruire gli argini maltenuti" ha commentato la senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli.

"Ancora una volta è stato presentato un quadro confuso e contraddittorio, senza neppure illustrare al governo nel dettaglio l'elenco puntuale degli interventi necessari. Sono state piuttosto citate macro-cifre e indicato in maniera generica, senza priorità di intervento, cosa si dovrebbe fare". E la parlamentare di Fdi dice allora che "non capiamo se questo modo di fare sia frutto di incompetenza o se qualcuno voglia speculare sulla pelle degli emiliano-romagnoli. È bene- conclude- che in Regione capiscano che per il governo viene prima di ogni cosa il bene dell'Emilia-Romagna e dei suoi abitanti, non le ambizioni di potere di qualcuno".

"Mi sembra ormai evidente che la richiesta di nomina del commissario da parte degli amministratori del Pd stia diventando la foglia di fico per coprire le proprie inadempienze. Ad oggi, a quanto mi risulta, Regione e Provincie hanno nuovamente cambiato le stime dei danni dell'alluvione, ed ancora una volta hanno presentato un quadro confuso, contraddittorio e generico, senza neppure illustrare al governo nel dettaglio gli interventi necessari e quali siano le priorità. Per l'ennesima volta la sensazione è che il Partito Democratico anteponga i suoi interessi di partito - ha detto il senatore FdI Marco Lisei - ovvero accampare pretesti per fare opposizione. Un atteggiamento che però ostacola la ripartenza. Queste sono speculazioni sulla pelle degli emiliano-romagnoli che il governo fa bene a respingere. Per dimostrare tutto ciò bastano le parole del sindaco di Bologna il quale, senza neppure essere presente all'incontro di Palazzo Chigi, vaneggia di raddoppio dei danni. Come possa raddoppiare ciò che non è stato quantificato è un mistero, ma è la prova lampante che lui, come altri, non ha capito che prima vengono gli interessi dei cittadini".