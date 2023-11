Alluvione, un aiuto dai tifosi del Bologna: sette furgoni a Campi Bisenzio

La proverbiale rivalità tra le due tifoserie che si annulla davanti al disastro. I supporter del Bologna, in trasferta a Firenze per la partita al Franchi, hanno fatto una sosta a Campi Bisenzio e lì hanno consegnato sette furgoni di aiuti, viveri, farmaci, prodotti e attrezzi per la pulizia, come riferisce Firenze Today.

Si tratta di uno dei comuni toscani più colpiti dalla recente alluvione. Gli aiuti sono stati consegnati all'amministrazione comunale che ha disposto la distribuzione nei punti di raccolta del territorio.

L'iniziativa di raccolta aiuti dalla curva rossoblù è stata promossa dall'associazione 'I ragazzi di via Angiolina' di Sant'Agata sul Santerno (Ravenna) col Bologna Club Medicina Rossoblù di Medicina (Bologna).

Nelle vie di Campi i tifosi hanno anche srotolato uno striscione con la scritta "Dal fango di Prato, al prato dello stadio Franchi il passo è breve, le distanze ampie e le rivalità accese ma il cuore unito. Forza Toscana".

Nei giorni scorsi, la Regione Emilia-Romagna ha inviato 13 squadre e mezzi speciali in Toscana.