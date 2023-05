Alluvione, ancora treni cancellati e modifiche di percorso

Ancora critica la circolazione ferroviaria a causa dei danni dell'alluvione. Non si viaggia in treno tra Faenza e Forlì, tra Portomaggiore e Ravenna e tra Ravenna e Castelbolognese via Lugo, con i treni Alta Velocità, InterCity e Regionali che subiscono ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni.

La graduale ripresa della circolazione tra Faenza e Forlì e tra Faenza e Ravenna via Granarolo e prevista per il 29 maggio, mentre non si hanno al momento previsioni sul ripristino della funzionalità della linea tra Portomaggiore e Ravenna e tra Ravenna e Castelbolognese via Lugo.

Tra Faenza e Cesena per i treni che hanno origine o terminano la corsa in tali stazioni è previsto un servizio bus.

Alta Velocità e InterCity parzialmente cancellati

• FR 8810 Bari Centrale (5:30) - Milano Centrale (12:54): il treno è cancellato e sostituito con bus tra Cesena e Faenza;

• FR 8816 Lecce (7:00) - Venezia Mestre (15:56): il treno è cancellato e sostituito con bus tra Cesena e Faenza;

• FR 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (16:04): il treno è cancellato e sostituito con bus tra Faenza e Cesena;

• FR 8818 Lecce (8:06) - Milano Centrale (16:54): il treno è cancellato e sostituito con bus tra Cesena e Faenza;

• FR 8820 Taranto (9:16) - Milano Centrale (17:54): il treno è cancellato e sostituito con bus tra Cesena e Faenza;

• FR 8824 Lecce (10:06) - Milano Centrale (18:55): il treno è cancellato e sostituito con bus tra Cesena e Faenza;

• FR 8807 Milano Centrale (11:05) - Taranto (19:46): il treno è cancellato e sostituito con bus tra Faenza e Cesena;

• FR 8809 Milano Centrale (12:05) - Lecce (20:50): il treno è cancellato e sostituito con bus tra Faenza e Cesena;

• FR 8811 Milano Centrale (13:05) - Lecce (21:50): il treno è cancellato e sostituito con bus tra Faenza e Cesena;

• FR 8813 Milano Centrale (14:05) - Lecce (22.56): il treno è cancellato e sostituito con bus tra Faenza e Cesena;

• FB 8851 Ravenna (6:15) - Roma Termini (11:00): il treno ha origine da Rimini;

• FB 8852 Roma Termini (17:25) - Ravenna (22:05): il treno termina la corsa a Rimini;

• IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00): il treno termina la corsa ad Ancona;

• IC 605 Milano Centrale (7:05) - Lecce (19:55): il treno termina la corsa a Bologna Centrale;

• IC 612 Lecce (8:35) - Milano Centrale (21:40): il treno è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale;

• IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) - Lecce (20:40): il treno ha origine da Ancona;

• IC 614 Lecce (11:54) - Milano Centrale (23:40): il treno è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale;

• IC 613 Milano Centrale (15:05) - Pescara (22:05): il treno termina la corsa a Bologna Centrale;

• IC 611 Bologna Centrale (16:00) - Bari Centrale (23:08): il treno ha origine da Ancona.

Il servizio sostitutivo con bus tra Faenza e Cesena attende l'arrivo dei treni parzialmente cancellati.

Treni Alta Velocità e InterCity cancellati venerdì 26 e sabato 27 maggio

• FR 9802 Pescara (5:00) - Milano Centrale (9:35)

• FR 8802 Ancona (5:20) - Milano Centrale (9:15)

• FR 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (15:05)

• FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54)

• FR 8804 Ancona (6:20) - Milano Centrale (9:54)

• FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (15:58)

• FR 8828 Lecce (12:57) - Venezia Santa Lucia (22:09)

• FR 8815 Venezia Mestre (15:04) - Lecce (23:45)

• FR 9809 Milano Centrale (15:35) - Bari Centrale (22:32)

• FR 8830 Bari Centrale (16:30) - Milano Centrale (23:55)

• FR 9811 Milano Centrale (17:30) - Pescara (22:48)

• FR 8823 Milano Centrale (17:50) - Pescara (23:05)

• FR 8825 Milano Centrale (18:50) - Ancona (22:42)

• FR 8829 Milano Centrale (20:05) - Ancona (23:38)

• IC 606 Bari Centrale (5:55) - Bologna Centrale (13:00)

• IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:40)

• IC 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51)

• IC 610 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00)

• IC 1545 Milano Centrale (10:00) - Bologna Centrale (12:19) di sabato 27 maggio

• IC 609 Bologna Centrale (14:00) - Lecce (22:49)

Il treno FR 9806 Bari Centrale (6:35) - Milano Centrale (13:25) di venerdì 26, sabato 27 maggio e domenica 28 maggio è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta/Roma Tiburtina/Firenze Campo di Marte e non ferma a Termoli, Pescara, Ancona e Rimini.

Il treno FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) - Lecce (18:50) di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 maggio è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Caserta via Firenze Campo di Marte/Roma Tiburtina e non ferma a Rimini, Riccione, Pesaro, Ancona, Pescara e Termoli.

Il treno FR 9808 Lecce (12:06) - Torino Porta Nuova (21:50) di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 maggio è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Firenze via Caserta/Roma e non ferma a Termoli, Pescara, Ancona, Pesaro, Riccione e Rimini.

Il treno FR 8819 Milano Centrale (16:05) - Bari Centrale (23:36) di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 maggio è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Caserta via Firenze Campo di Marte/Roma Tiburtina e non ferma a Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara e Termoli.

Treni Alta Velocità e InterCity parzialmente cancellati domenica 28 maggio

• FR 8810 Bari Centrale (5:30) - Milano Centrale (12:54): il treno è cancellato e sostituito con bus tra Cesena e Faenza;

• FR 8816 Lecce (7:00) - Venezia Mestre (15:56): il treno è cancellato e sostituito con bus tra Cesena e Faenza;

• FR 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (16:04): il treno è cancellato e sostituito con bus tra Faenza e Cesena;

• FR 8818 Lecce (8:06) - Milano Centrale (16:54): il treno è cancellato e sostituito con bus tra Cesena e Faenza;

• FR 8820 Taranto (9:16) - Milano Centrale (17:54): il treno è cancellato e sostituito con bus tra Cesena e Faenza;

• FR 8824 Lecce (10:06) - Milano Centrale (18:55): il treno è cancellato e sostituito con bus tra Cesena e Faenza;

• FR 8807 Milano Centrale (11:05) - Taranto (19:46): il treno è cancellato e sostituito con bus tra Faenza e Cesena;

• FR 8809 Milano Centrale (12:05) - Lecce (20:50): il treno è cancellato e sostituito con bus tra Faenza e Cesena;

• FR 8811 Milano Centrale (13:05) - Lecce (21:50): il treno è cancellato e sostituito con bus tra Faenza e Cesena;

• FR 8813 Milano Centrale (14:05) - Lecce (22.56): il treno è cancellato e sostituito con bus tra Faenza e Cesena;

I treni Alta Velocità e InterCity cancellati domenica 28 maggio

• FR 9802 Pescara (5:00) - Milano Centrale (9:35)

• FR 8802 Ancona (5:20) - Milano Centrale (9:15)

• FR 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (15:05)

• FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54)

• FR 8804 Ancona (6:20) - Milano Centrale (9:54)

• FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (15:58)

• FR 8828 Lecce (12:57) - Venezia Santa Lucia (22:09)

• FR 8815 Venezia Mestre (15:04) - Lecce (23:45)

• FR 9809 Milano Centrale (15:35) - Bari Centrale (22:32)

• FR 8830 Bari Centrale (16:30) - Milano Centrale (23:55)

• FR 9811 Milano Centrale (17:30) - Pescara (22:48)

• FR 8823 Milano Centrale (17:50) - Pescara (23:05)

• FR 8825 Milano Centrale (18:50) - Ancona (22:42)

• FR 8829 Milano Centrale (20:05) - Ancona (23:38)

• FB 8851 Ravenna (6:15) - Roma Termini (11:00)

• FB 8852 Roma Termini (17:25) - Ravenna (22:05)

• IC 1546 Bologna Centrale (18:45) - Milano Centrale (21:15)

