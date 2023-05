750 Vigili del fuoco per l'alluvione: l'ultima impresa il recupero di un bombolone GPL | FOTO

I "caschi rossi" sono impegnati su diversi fronti: dal recupero delle opere d'arte, a quello degli animali, alla messa in sicurezza, come è avvenuto ieri, 28 maggio, a Medicina, nella frazione di Spassate Sassatelli, dove è stato recuperato un bombolone di GPL.

Il centro del bolognese, tra i più colpiti, presenta ancora gravi criticità nella frazione di Selva Malvezzi, dove "anche per comprensibili ragioni igienico sanitarie" è "possibile entrare solo nelle case in cui l’acqua si è completamente ritirata - specifica il sindaco dario Mantovani . I rischi nell’immergersi o nell’avere contatti con le acque stantie non vanno sottovaluti. Nei prossimi giorni sarà individuata una data in cui sarà presente a Selva Malvezzi un camper per le profilassi necessarie".

Sono 9.362 gli interventi dall'inizio dell'emergenza alluvione dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in Emilia Romagna: 4.509 a Ravenna, 2.627 a Forlì Cesena, 1.778 a Bologna, 448 a Rimini.

QUI la situazione strade della Citta metropolitana

Sono i numeri delle operazioni di soccorso dei 765 dei Vigili del fuoco, con 292 mezzi, tra i quali 30 soccorritori acquatici, a bordo di anfibi e piccoli natanti che consegnano porta a porta alimenti e medicine a chi è bloccato ai piani alti delle abitazioni o recuperano beni dalle case allagate per conto dei proprietari. 130 sono gli esperti che si stanno occupando delle operazioni di prosciugamento con pompe e idrovore.

Grande aiuto anche dai Vigili del fuoco volontari nella drammatica situazione che ha colpito la regione, persone che, oltre al loro lavoro e alla famiglia, dedicano tempo ai servizi di soccorso tecnico urgente.

