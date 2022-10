Alma Mater Fest parte tra le polemiche. Molari: "Cercheremo soluzioni al problema affitti" | VIDEO

È iniziata l’Alma Mater Fest, la sei giorni di incontri, attività, dibattiti e sport promossa dall’Università di Bologna per presentare l’Ateneo ai nuovi studenti in ogni comune dove l’Alma Mater è presente.

Legato a doppio filo al prossimo anno accademico è però la questione affitti, che continua a tenere banco. Sono numerose, infatti, le segnalazioni da parte di studenti che non riescono a trovare un alloggio a prezzi ragionevoli, tanto che anche la stessa Università di Bologna si è mossa per venire loro incontro, introducendo quest’anno per la prima volta alcuni contributi per gli affitti nella fascia medio-bassa di reddito.

“Non è un problema di facile soluzione – ha dichiarato a margine dell’evento di apertura dell’Alma Mater Fest il Rettore Giovanni Molari – ma qualcosa abbiamo già fatto. Proprio oggi abbiamo inaugurato un nuovo studentato Ergo a Ravenna. Di misure ne son state messe in campo diverse. Naturalmente non sono misure risolutive: cercheremo nuove soluzioni, ma è giusto sottolineare che il problema in queste dimensioni è abbastanza nuovo”.

Nei primi minuti di apertura dell’Alma Mater Fest, un gruppo di studenti ha sfilato davanti al Rettorato di via Zamboni 33 con uno striscione che recitava “Ma quale benvenuto?”, riferendosi proprio alla crisi degli affitti che colpisce gli studenti, soprattutto quelli con un reddito più basso: “Singole a seicento euro, doppie a quattrocento euro, altrimenti vieni lasciato in strada. Questa è l’Università di Bologna” il grido al megafono di uno dei manifestanti.