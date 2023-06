Rapporto AlmaLaurea, 3 laureati Unibo su 4 lavorano (ma la maggioranza ha contratti precari)

A cinque anni dalla laurea il tasso di occupazione degli ex studenti Unibo arriva all'89,1%, in crescita rispetto all'87,8% dello scorso anno, mentre il tasso di disoccupazione scende al 3,8% rispetto al 4,2% dello scorso anno.

Sono le percentuali emerse nello studio Almalaurea, il Consorzio Interuniversitario pubblico. Rispetto al tipo di occupazione, sono assunti con contratto a tempo indeterminato il 52% dei laureati a Bologna, mentre gli occupati a tempo determinato sono 17,5%. Svolge un'attività in proprio il 13,7%. In pratica, secondo l'indagine, a un anno dalla laurea, tre studenti su quattro che hanno finito gli studi nel 2021 oggi hanno un lavoro, anche se la maggioranza ha contratti precari.

Il 31% dei laureati triennali del 2021 non si è mai iscritto a un nuovo corso di laurea e ha un tasso di occupazione del 75% (contro il 72,7% dello scorso anno), mentre è in calo il tasso di disoccupazione, pari al 9,5% (era il 12,1% l'anno scorso). In particolare, il 20,7% prosegue il lavoro iniziato prima della laurea, il 20,6% ha invece cambiato lavoro e il 58,7% ha iniziato a lavorare dopo il titolo. Il 26,5% degli occupati può contare su un contratto a tempo indeterminato, mentre il 33,3% su un lavoro a tempo determinato. L'8,6%% svolge un'attività in proprio e il 22,5% è part-time. Anche per i laureati di secondo livello è in crescita il tasso di occupazione a un anno dalla laurea (78,9% contro 74,1%) e in calo quello di disoccupazione (9,3% contro 13%). Il 16,4% dei laureati prosegue il lavoro iniziato prima della laurea, il 16% ha invece cambiato lavoro, il 67,6% ha iniziato a lavorare dopo il titolo. Il 20% degli occupati ha un contratto a tempo indeterminato, il 28% è a tempo determinato e il 6,9% svolge un'attività in proprio

Le retribuzioni e i posti di lavoro

Le retribuzioni arrivano in media a 1.710 euro mensili netti.

Il 64,9% dei laureati è inserito nel settore privato, mentre il 30,5% nel pubblico e il 4,5% lavora nel no-profit. L'ambito dei servizi assorbe il 76,2% dei laureati occupati, mentre l'industria ne accoglie il 22,1%. Infine l'1,4% lavora nel settore dell'agricoltura.

I laureati Unibo

Su 18.919 laureati di primo e secondo livello, il 45,5% proviene da fuori regione, quasi il doppio rispetto alla media nazionale (24,3%). In particolare è fuorisede più di un laureato su due alle magistrali (54,3%). Sale anche il numero di laureati stranieri (6,9% contro 6,2%), meglio della media nazionale (4,3%). Il 72,1% chiude gli studi in corso (erano il 69%), contro una media nazionale del 62,5%. Si laurea nei tempi il 74,6% degli iscritti alla triennale e il 71% di chi termina una magistrale. Il 12,7% dei laureati ha svolto un'esperienza di studio all'estero (era l'11,8%) contro una media nazionale dell'8,3%, mentre il 60% ha fatto attività di tirocinio. Nel complesso il 90,9% dei laureati si dice soddisfatto dell'Alma Mater. In particolare l'89% è contento del rapporto coi docenti e l'89,1% ritiene adeguate le infrastrutture. Il 74,1% dei laureati sceglierebbe di nuovo lo stesso corso e lo stesso Ateneo, mentre il 14,7% tornerebbe all'Alma Mater cambiando corso

Il rapporto AlmaLaurea

E' stato presentato oggi a Palermo e si è concentrato su 37.178 laureati dell'Università di Bologna, indagando la loro condizione lavorativa a uno e a cinque anni dalla laurea. (dire)