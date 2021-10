Incidente in montagna: alpinista di Pianoro fa un volo di 8 metri, recuperato dal Soccorso Alpino

Davvero una brutta avventura per un alpinista 44enne di Pianoro sulla cima ovest di Lavaredo, sulle Dolomiti bellunesi. Ieri, 2 ottobre, intorno alle 10 l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione delle Tre Cime di Lavaredo per soccorrerlo.

Il 44enne è caduto dopo un volo di 8 metri. L'uomo è stato recuperato dal Soccorso Alpino Doolomiti bellunesi a 2.800 metri di quota con un verricello di 50 metri dal tecnico di elisoccorso, a seguito del possibile politrauma riportato, per essere trasportato all'ospedale di Belluno.

Foto Soccorso Alpino Dolomiti bellunesi