Morti tre alpinisti sul Monte Bianco. Uno di loro è originario di San Lazzaro

Sono Marco Bagliani, 59 anni, di Torino, Luca Gribone, 34 anni, di Bricherasio (Torino) e Michele Raule, 50 anni, di San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, le tre vittime di due differenti incidenti in montagna avvenuti ieri, domenica 14 luglio, sul Monte Bianco.

Il contorno della storia di Michele Raule si fa ancora più drammatico perché la sua impresa aveva uno scopo benefico. Come scrive l’agenzia Dire, Raule era partito da Genova con la bici perché voleva salire sulla cima del Monte Bianco per raccogliere fondi da destinare ai bambini malati di tumore tramite l'Ageop, l'Associazione genitori ematologia oncologia pediatrica. Ieri stava attraversando un canalone vicino al rifugio Gonella insieme al fratello e a altri due compagni di cordata, quando è improvvisamente scivolato in un crepaccio ed è morto. Il corpo è stato recuperato questa mattina dal Soccorso alpino valdostano. Raule lascia una moglie e tre figli.

Bagliani e Gribone, invece, sono precipitati per 200 metri a causa del probabile cedimento di un ancoraggio dovuto a una frana. L'unico sopravvissuto alla tragedia è il ligure Luciano Peirano, che procedeva in cordata con le vittime: è stato lui a lanciare l’allarme e ad essere successivamente recuperato a 3.500 metri di quota. La corda che lo legava agli altri due alpinisti è stata tranciata dal crollo della roccia. Bagliani era un professore universitario e insegnava al dipartimento di Economia e Statistica dell'Università di Torino. Gribone lavorava alla Skf di Villar Perosa, in provincia di Torino, un'azienda specializzata nell'automotive.