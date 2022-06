Guasto alla linea elettrica: treni AV in ritardo da e per Bologna

Dopo un guasto alla linea elettrica tra Livraga e Piacenza, verificatosi poco prima delle 5.30 di questa mattina, alle 9 il traffico permane rallentato ed è ancora in corso l'intervento dei tecnici. La riattivazione è prevista dal gestore della rete ferroviaria nazionale per le ore 10:30.

Come rende noto Trenitalia, i treni Alta Velocità possono essere instradati sul percorso alternativo tra Melegnano e Piacenza e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 35 minuti.

Il solo treno Frecciarossa 9515 Milano Centrale (7:10) - Salerno (13:02) ha registrato un maggior tempo di percorrenza di 63 minuti.

(Treno AV - foto archivio)