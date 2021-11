Alta Velocità, guasto alla linea: treni per Roma in ritardo

Traffico rallentato in direzione Roma per i treni Alta Velocità, dopo un guasto alla linea, intorno alle 7 di oggi, 6 novembre, a Settebagni, pco prima della capitale. Si registra maggior tempo di percorrenza fino a 45 minuti per i treni in viaggio.

Treni direttamente coinvolti:

• FR 9509/9599 Milano Centrale (5:00) - Salerno (11:27)

• FR 9503 Firenze Santa Maria Novella (6:00) - Napoli Centrale (9:13)

• FR 9591 Firenze Santa Maria Novella (7:05) - Roma Termini (8:35)

• IC 581 Firenze Santa Maria Novella (5:45) - Roma Termini (8:25)

• IC 531 Perugia (6:40) - Roma Termini (8:55)

• ICN 797 Torino Porta Nuova (21:25) - Salerno (14:18)

• RV 4565 Foligno (5:55) - Roma Termini (8:00)

• RV 4721 Perugia (5:54) - Roma Termini (8:52)

• RV 4097 Terontola (6:00) - Roma Termini (8:19)

• R 4521 Viterbo Porta Fiorentina (6:08) - Roma Termini (7:43)

• R 4523 Viterbo Porta Fiorentina (6:50) - Roma Termini (8:32)