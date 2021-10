Stop hub Altedo, Lepore: "Bisogna voltate pagina su logistica e consumo di suolo" - VIDEO

Il candidato sindaco del centrosinistra, Matteo lepore dopo lo stop all'hub di Altedo, dice: "Penso sia arrivato il momento a Bologna di voltare pagina sul consumo di suolo e sulla logistica che è un settore strategico per il Paese e la città di Bologna. Io non dico 'no' alla logistica, dico 'sì' alla logistica con un patto etico metropolitano", ribadisce Lepore a margine di una conferenza stampa assieme al leader del Centro democratico, Bruno Tabacci.

"Chiedo di aspettare l'elezione del prossimo sindaco metropolitano e mi prendo l'impegno, se eletto, di radunare le associazioni economiche i sindacati, i sindaci del territorio, la Regione Emilia-Romagna con l'assessore Colla", è la proposta del candidato del centrosinistra. "E' arrivato il momento di definire qual è l'approccio che Bologna vuole mettere in campo: se vogliamo essere la città dove il lavoro nella logistica è malpagato o se vogliamo affermare i diritto e la dignità di chi lavora in questo settore, se vogliamo essere noi a indicare i luoghi dove gli imprenditori possono andare o se invece vogliamo subire il ricatto del lavoro", ribadisce Lepore.

"I sindaci dell'area metropolitana vanno aiutati e non possono essere lasciati soli, perché ogni sindaco vuole difendere il lavoro che c'è. La questione non può essere lasciata semplicemente ai comuni piccoli e medi, serve una strategia metropolitana dentro a un quadro nazionale. La direzione deve essere la dignità del lavoro e il trasporto su ferro delle merci, come indica anche Il Pnrr", aggiunge. "Dobbiamo vedere sempre il futuro con ottimismo. E' un'opportunità per andare verso al nostro paese e alla nostra comunità", conclude. (video Dire)