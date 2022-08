Razzìa nei negozi e al mercato del paese: trovata così

Una donna di 49 anni è stata denunciata dai carabinieri di Porretta per furto. Nella capace borsa di nylon della signora, incensurata e disoccupata, sono stati trovati una mezza dozzina di capi di abbigliamento, che sono risultati poi trafugati da diversi negozi del centro storico del paese, così come il mercato settimanale. Sentita in proposito la donna avrebbe fatto alcune ammissioni. Ad accorgersi del furto in atto è stata una commessa di un negozio che ha allertato i carabinieri. Il valore della merce rubata si aggira intorno ai 500 euro.