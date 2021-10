Alto Reno Terme: rigava le auto parcheggiate male, scoperto dai carabinieri

Auto parcheggiate male, lui si è vendicato così. Denuncia in arrivo per un anziano di 72 anni, che a Porretta Terme è accusato di essere il noto 'giustiziere del parcheggio', incubo in paese per chi posteggiava l'auto vicino a un supermercato. Diversi i casi infatti, di automobilisti che si sono ritrovati l'auto danneggiata da profonde rigature sulla carrozzeria, rigature provocate certamente da mano umana, armata di uno strumento acuminato.

I carabinieri sono arrivati al signore, partendo da una denuncia di tre automobilisti. Trovatosi alle strette, l'anziano ha candidamente ammesso di avere provocato lui i danneggiamenti, ma non prima di aver fatto notare il perché di quel gesto, definito di esasperazione.

Pare infatti che il signore fosse perennemente infastidito da una moltitudine di automobilisti, incuranti dei segnali a terra, parcheggiavano in malo modo per andare a fare la spesa nel vicino supermercato, mentre il signore era costretto a girare diversi minuti prima di trovare posteggio. Le giustificazioni però non sono bastate, e si è proceduto contro il 72enne.