Altra serata di bagordi, Piazza Verdi ridotta un porcile | FOTO-VIDEO

Balli, musica, assembramenti senza mascherine in una piazza ricoperta da un manto di cocci rotti e spazzatura. Ennesimo sfogo dai cittadini, sotto scacco della movida "Cosa fanno Prefetto e sindaco?"

Deborda la “Movida” nelle strade. Dalla zona U a Piazza San Francesco, ormai ogni sera scene di bagordi e degrado vengono denunciate dai cittadini.

Balli, musica, assembramenti senza mascherine in una piazza ricoperta da un manto di cocci rotti, mozziconi e spazzatura. E' questa la scena documentata ieri sera, 25 maggio, in piazza Verdi. Zona Universitaria. Nel cuore di Bologna. Normative anti covid violate. Come quelle del vivere civile, a quanto denunciano, ormai senza più fiato, i residenti della zona alle prese da anni con una irrisolta questione delle notti fracassone.

Documentando e lamentando una situazione "invivibile e completamente allo sbando", i cittadini non sono più disposti ad attende. Pretendono risposte e suonano la sveglia alle istituzioni: "Cosa fanno Prefetto e sindaco?" si chiedono oggi. Restano in attesa, sperando non rimangano interrogativi al vento.

Dal canto suo il primo cittadino, interrogato sul tema, l'altro giorno ha parlato di "follia serpeggiante" nelle piazze, lodando le Forze dell'ordine, "impegnatissime" assieme alla Polizia municipale, a sorvegliare la città. Un impegno che però pare dare scarsi frutti, replicano i cittadini.

Intanto il comitato per l'ordine pubblico è al lavoro e sulle serate folli in zona universitaria sono entrate nel dibattito delle primarie del centrosinistra, con Matteo Lepore e Isabella Conti divisi anche sulla strada da seguire per contenere il fenomeno ("bellezza e cultura" contro "telecamere e pugno duro").

"Si chiama sicurezza integrata, che significa che ognuno deve fare il suo mestiere: le forze dell'ordine, la cultura e i servizi sociali. Questa è la ricetta di sempre", ricorda Merola. "Poi, come sempre, c'è chi vuol fare della sicurezza un problema di contrapposizione politica, ma non mi riferisco ai candidati alle primarie", conclude.