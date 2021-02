"Positivo in classe, ma non è stata disposta la Dad. Poi dicono che nelle scuole il virus galoppa?"

"La Dirigente avrebbe dovuto mettere in sicurezza la scuola e noi della famiglia, mettendo, nel frattempo, gli alunni in DAD, visto che i bagni e la palestra sono in comune", ma la Ausl sta modificando le procedure

"Mia figlia frequenta le medie all'IC2BO Zanotti, quartiere Santa Viola. Venerdì pomeriggio ci è stato comunicato dai nostri rappresentati di classe, che un alunno e la sua famiglia sono risultati positivi al Covid. Fino a qui tutto 'normale' purtroppo di questi tempi". E' "una delle tante mamme preoccupate, per il Virus e per la gestione nelle scuole" a parlare con Bologna Today.

"Eravamo certi che la Dirigente, in attesa della comunicazione dell'Ausl per fare i tamponi a tappeto a tutti gli alunni - racconta - decidesse di far fare la DAD a tutti gli alunni della classe, invece no. Tramite la coordinatrice dei docenti ci è stato comunicato che gli alunni sarebbero dovuti andare a scuola, in attesa di una eventuale circolare dell'Ausl con data e orario del tampone".

"E poi dicono che nelle scuole il virus galoppa? Davanti alla mala gestione di questi casi, è inevitabile"

Questa mamma riferisce di aver scritto una e-mail alla scuola, alla Dirigente e alla Coordinatrice docenti: "Ho raccontato il mio sconcerto e la mia preoccupazione per la decisione presa. Mi ha risposto il giorno dopo il referente Covid dell'Istituto dicendomi di stare tranquilla e che loro dovevano attenersi ai protocolli quindi - i tamponi verranno fatti quando l'Ausl invierà comunicazione".

"Io credo invece che la Dirigente avrebbe dovuto mettere in sicurezza la scuola e noi della famiglia, mettendo, nel frattempo, gli alunni in DAD, visto che i bagni e la palestra sono in comune".

Si definisce una "mamma rompiscatole", così ha chiesto nella chat dei genitori "di usare noi il buon senso proponendo di tenere gli alunni a casa, chiedendo la DAD forzata, e in più ho chiesto di far fare noi in autonomia i tamponi rapidi in farmacia. In Emilia Romagna abbiamo questa possibilità eccezionale per gli studenti, gratuitamente ogni 15 giorni, e comunque si possono fare a 15 euro, importo veramente basso se parliamo della nostra salute".

Come stanno ora le cose? "Chi per paura ha deciso di tenere a casa il proprio figlio, risulta assente, la DAD in questo caso doveva essere d'obbligo. C'è chi ha nonni in casa, persone fragili. Il buon senso della Dirigente è venuto meno".

Dopo vari pareri "la Coordinatrice docenti ha chiesto di muoverci autonomamente (visto i tempi lunghi dell'Ausl) , perché anche loro come docenti sono preoccuparti di avere una classe potenzialmente contagiata. Ne va anche della loro salute. Quindi noi genitori stiamo facendo fare i tamponi in farmacia, ma gli alunni (non tutti) continuano ad andare a scuola, prendendo anche mezzi pubblici".

"E parliamo delle scuole sicure? - conclude - secondo me dovrebbero far fare un corso serio ai Dirigenti scolastici che non sono in grado di gestire la situazione. E poi dicono che nelle scuole il virus galoppa? Per forza, davanti alla mala gestione di questi casi, è inevitabile".

Linee guida Ausl: "Con un positivo classe in quarantena"

Durante la Commissione Istruzione che oggi si è tenuta in comune, il tema contagi nelle scuole è stato al centro. Nell'occasione si è chiarito che se ad oggi per isolare un'intera classe la tendenza era attendere un secondo caso di positività, la direzione per il futuro sarà diversa. Più strong. In caso di positività di un solo alunno, infatti, si chiederà subito al dirigente scolastico che la classe sia messa in dad e quarantena. Lo ha annunciato Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl di Bologna, facendo il punto sull'avanzata del virus tra i banchi.

Dal 17 febbraio, inoltre, la certificazione di quarantena è unica: il provvedimento di inizio e fine quarantena è ritenuto valido per la riammissione degli studenti, in caso di assenza di sintomi nel periodo, e non è più previsto il provvedimento di fine quarantena precedentemente utilizzato per rientrare a scuola.